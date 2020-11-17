　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

2020第三季熱銷筆電排行出爐！　Apple 僅維持老四地位

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲MacBook,MacBook Pro。（圖／達志newscom）

▲蘋果筆電維持在出貨第4名的地位。（圖／達志newscom）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果於上周推出了首款搭載自家設計 M1 晶片的 MacBook 系列，據稱各項效能皆領先全球筆電。據《Strategy Analytics》的最新報告顯示，蘋果（Apple）在 2020 Q3 繼續保持全球第 4 大筆電供應商的地位，一共出貨 600 萬台。

蘋果 Q3 筆電銷量較去年增加了 170 萬台，成長了 39％，整個筆電產業出貨量則平均成長了 34％。惠普（HP）今年以些微的優勢首度超越聯想（Lenovo），重返筆電市場的領導地位，戴爾（Dell）則繼續保持第 3 名的地位，接著就是蘋果了。

▲▼ 。（圖／取自《Strategy Analytics》）

▲2020 Q3各大筆電廠牌銷量與成長統計。（圖／取自《Strategy Analytics》）

今年因為疫情的關係，而讓筆電有創紀錄的需求，反之供應卻也受到限制。Strategy Analytics 高級研究分析師指出，若某些供應商能提供更多設備來滿足高需求，那麼第三季的產值將會更高，消費者可能在假期季節前購買產品，為在家工作和學習的新常態做準備，由於需求預估仍維持在高檔，因此供應仍是最大的問題。

報導指出，蘋果一直在爭奪高於預期的需求，以致於面臨一系列供應短缺，使客戶訂單的等待時間拉長。隨著 2020 進入最後一個季度，供應商能否滿足不斷成長的需求，將成為各廠牌本年度成長幅度的關鍵因素。

＃ 對面的女孩看過來～～

ET快訊
跟風買6張台積電！一早慘賠8萬淚崩　網搖頭：搶當大學長
嘉義女一次被拔20顆牙　隔天昏迷送醫不治
快訊／信義區寶徠花園「1女墜落」！陳屍豪宅中庭
快訊／陳昇長腫瘤住院！　宣布取消跨年演唱會
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

2020第三季熱銷筆電排行出爐！　Apple 僅維持老四地位

iPhone 12與Google Pixel 5比一比：效能與AI的對決

Apple Podcasts搶百萬聽眾　即日起開放網頁「嵌入」功能

Pixel 拍攝技術升級！　Google 透過App更新下放 Pixel 5 上新功能

iOS 14.3 測試版上路！　新格式「ProRAW」讓攝影更專業

Pixel 4a推新色「淺藍色」　美國限量開賣

外媒援引爆料人士報導：目前無證據顯示三星正在開發Galaxy Note 21

iPhone 12 mini 高級鏡頭的代價！　iFixit 報告全機拆解結果

MacBook 新系統「macOS Big Sur」更新崩潰了！　舊機用戶先緩緩

iPhone 12 mini 撐不了 3 小？　新機系列續航測試結果全出爐

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

不捨96歲失智夫晚年獨留養老院　91歲妻驚喜入住...兩人激動相擁

Ella「堅持自然產+不打無痛」：我神經病　快40歲突想第二胎...「勁寶太可愛」

昨晚喝太多？睡成黑糖Q麻糬 扶起牠又軟掉...黃金鼠堅持賴床

2020第三季熱銷筆電排行出爐！　Apple 僅維持老四地位

iPhone 12與Google Pixel 5比一比：效能與AI的對決

Apple Podcasts搶百萬聽眾　即日起開放網頁「嵌入」功能

Pixel 拍攝技術升級！　Google 透過App更新下放 Pixel 5 上新功能

iOS 14.3 測試版上路！　新格式「ProRAW」讓攝影更專業

Pixel 4a推新色「淺藍色」　美國限量開賣

外媒援引爆料人士報導：目前無證據顯示三星正在開發Galaxy Note 21

iPhone 12 mini 高級鏡頭的代價！　iFixit 報告全機拆解結果

MacBook 新系統「macOS Big Sur」更新崩潰了！　舊機用戶先緩緩

iPhone 12 mini 撐不了 3 小？　新機系列續航測試結果全出爐

台灣成功研發秋行軍蟲誘捕器　最快明年6月上市供農民使用

林韋君「拉黑狂粉」遭報復！　臨演拍戲挑撥...點開FB頭貼傻眼

中職／劉貴元還想回饋基層　體驗林桑訓練真的嚴厲

季辛吉警告拜登：重建中美溝通管道　否則面臨「一戰規模」災難

陸證監會：螞蟻重啟上市取決於「政府如何重組監管框架」

美和華興傳承菁英賽　兩隊先發OB超過千歲

哈登想去籃網難度極高　名記曝：得拿KD或厄文來換

Google、微軟加碼投資台灣　 蔡英文：台積電將在亞利桑納蓋晶圓廠

中職／胡金龍開放接觸及交易　統一獅：不考慮

摩鐵大亨換人當？3大必搶優勢　全台7間摩鐵交易、6間建商買

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

3C家電熱門新聞

YouTube大當機　成人網站發文嘲諷

iPhone 12 mini 撐不了 3 小？　新機系列續航測試結果全出爐

iPhone 12 mini 高級鏡頭的代價！　iFixit 報告全機拆解結果

MacBook 新系統「macOS Big Sur」更新崩潰了！　舊機用戶先緩緩

iOS 14.3 測試版上路！　新格式「ProRAW」讓攝影更專業

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

Pixel 4a推新色「淺藍色」

Galaxy Note 20 可能是末代 Note！　爆料人士曝無證據顯示三星在開發 Note 21

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

iPhone 12與Pixel 5實拍對決

Pixel 拍攝技術升級！　Google 透過App更新下放 Pixel 5 上新功能

Apple Podcasts開放「嵌入」功能

iPhone 13 續航可望提升20％！　韓媒曝LG將為Apple提供更高階顯示器

夏普新機領先日本在台首發　AQUOS sense4+萬元有找

更多熱門

相關新聞

iPhone 12與Pixel 5實拍對決

iPhone 12與Pixel 5實拍對決

iPhone 12 全系列用上 OLED 螢幕、支援 5G、搭載效能最強的 A14 Bionic 晶片，Goolge 公司的 Pixel 5 雖然也是支 5G手機，然而今年退出旗艦規格，著重的是基於 AI 人工智慧的軟硬體整合，卻因此擁有絕對價格優勢。究竟這兩支手機差別在哪，消費者又該怎麼選擇，本篇透過實測比較，提供給大家參考。

iOS 14.3 測試版上路！　新格式「ProRAW」讓攝影更專業

iOS 14.3 測試版上路！　新格式「ProRAW」讓攝影更專業

蘋果M1晶片測試曝光！超狂性能大勝「桌機型顯卡」

蘋果M1晶片測試曝光！超狂性能大勝「桌機型顯卡」

軟體實測M1：與英特爾11代差異小

軟體實測M1：與英特爾11代差異小

iPhone 12 mini 高級鏡頭的代價！　iFixit 報告全機拆解結果

iPhone 12 mini 高級鏡頭的代價！　iFixit 報告全機拆解結果

關鍵字：

蘋果AppleMacMacBook筆電

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

即／北海科大20歲女學生偕男友燒炭雙亡

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

教授戀小10歲學生　教育部：停止系上經費補助1年

車位都省了！「美濃日常」水溝停車法曝光

快訊／新莊死亡車禍！「血溝」畫面曝光

女護理師為已婚副院長1年墮胎2次！跪姿上吊亡

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

即／台南成大男學生租屋處輕生亡

22歲成大生輕生亡　水從屋內流出來

新莊女騎士4秒被輾斃！驚悚3撞畫面曝

5歲男童睡夢中名下多一棟房！　阿公現金一次付清

李燕「斷食3天」瘦一圈

小三纏大亨6年生三胎　35歲近況皺紋爬滿臉

22歲護理師拒男友求歡　隔天看豬排多個洞

更多

最夯影音

更多
李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做
國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面