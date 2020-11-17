2020第三季熱銷筆電排行出爐！　Apple 僅維持老四地位

▲蘋果筆電維持在出貨第4名的地位。（圖／達志newscom）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果於上周推出了首款搭載自家設計 M1 晶片的 MacBook 系列，據稱各項效能皆領先全球筆電。據《Strategy Analytics》的最新報告顯示，蘋果（Apple）在 2020 Q3 繼續保持全球第 4 大筆電供應商的地位，一共出貨 600 萬台。

蘋果 Q3 筆電銷量較去年增加了 170 萬台，成長了 39％，整個筆電產業出貨量則平均成長了 34％。惠普（HP）今年以些微的優勢首度超越聯想（Lenovo），重返筆電市場的領導地位，戴爾（Dell）則繼續保持第 3 名的地位，接著就是蘋果了。

▲2020 Q3各大筆電廠牌銷量與成長統計。（圖／取自《Strategy Analytics》）



今年因為疫情的關係，而讓筆電有創紀錄的需求，反之供應卻也受到限制。Strategy Analytics 高級研究分析師指出，若某些供應商能提供更多設備來滿足高需求，那麼第三季的產值將會更高，消費者可能在假期季節前購買產品，為在家工作和學習的新常態做準備，由於需求預估仍維持在高檔，因此供應仍是最大的問題。

報導指出，蘋果一直在爭奪高於預期的需求，以致於面臨一系列供應短缺，使客戶訂單的等待時間拉長。隨著 2020 進入最後一個季度，供應商能否滿足不斷成長的需求，將成為各廠牌本年度成長幅度的關鍵因素。

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