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上個月是全球史上「最熱11月」　2020將排進最熱年份前3名

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▲▼土耳其疫情期間，人口1500萬的第一大城伊斯坦堡，街頭冷冷清清。（圖／路透）

▲歐盟氣候機構表示，今年11月為全球有史以來最熱的11月。（圖／路透）

文／中央社

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」今天表示，由於歐洲出現歷來秋季最高氣溫，上個月是全球有史以來最熱的11月。

「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）分析地表和空氣溫度發現，2020年11 月的氣溫比1981到2010年30年間的平均氣溫高出攝氏0.8度，也比先前的最高紀錄高出0.1度。

歐洲北方秋季（9到11月）氣溫比標準參考期高1.9 度，比先前最熱的2006年同期平均氣溫高0.4度。

機構主管布諾坦普（Carlo Buontempo）表示：「這些紀錄與全球氣候長期暖化趨勢一致。」

「所有優先考慮緩和氣候風險的決策者都應將這些紀錄視為警鐘，並比以往更認真考慮如何好好地遵守2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement）中的國際承諾。」

這項具有里程碑意義的協定將在這個月滿5週年，協定要求各國將全球氣溫比工業化前水準上升的幅度限制在「遠低於」攝氏2度。

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）上週表示，2020年將是有史以來最熱的3個年分之一。

哥白尼氣候變化服務表示，今年只剩下一個月的時間，2020年目前和保持最熱紀錄的2016年不相上下。

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