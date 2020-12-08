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失落800年耶誕之星即將出現！　木星土星12月21日「近距離合體」

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▲合歡山國際暗空公園打造專業觀星環境再進一步，交通部觀光局補助南投縣府1500萬元改善據點硬體設施。（圖／南投縣政府觀光局提供）

▲從地球上觀察，木星和土星有如合而為一。（示意圖／資料照）

記者王致凱／綜合報導

在即將來臨的冬至期間，人類有望目睹近800年以來從未出現過的天文奇觀。天文學家表示，在今年12月21日，木星與土星將在星空中排成一列，從地球上觀察幾乎就像合而為一一般，有如傳說中的「耶誕之星」。

綜合外媒報導，從地球的角度上看，木星與土星屆時將排列的相當緊密，以致於看起來有如一對「雙行星」。美國太空總署（NASA）表示，儘管2顆行星看起來非常接近，但它們彼此實際上仍相隔數億公里。

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NASA天體物理學家斯特勞（Amber Straughn）表示，太陽系天體的運轉有如發條，因此科學家可以觀察行星的運動軌道，接著反推出行星何時會排成一線。斯特勞表示，木星與土星會在12月21日看起來最接近，但整周都可以觀察到這種現象，北半球的天文愛好者可以在日落後45分鐘將望遠鏡對準天空的西南方觀察。

斯特勞說，這確實是一輩子難得一見的天文奇景，雖然每隔大約20年，木星和土星就會排列成接近直線，但此次是800年以來最兩者角度差最小的一次，下一次出現這種現象得再等60年。

「耶誕之星」（Christmas Star）又被稱為伯利恆之星（Star of Bethlehem）或耶穌之星。傳說當耶穌出生時，天空中出現一顆特別明亮的星體，指引來自東方的「博士」找到耶穌。

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