離譜畫面曝光！新北屁孩惡搞洗衣店…汽水喝2口「下秒倒入洗劑槽」

▲2名男子惡搞洗衣店，將汽水倒入洗劑槽裡。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

新北市土城區一家自助洗衣機店深夜遭惡搞，2名男子連續2天到場鬧事，還將汽水從洗劑槽倒入，導致老闆吞下數千元的維修費，隔天還跑來亂丟垃圾、搞破壞，讓老闆氣炸，準備報警提告。

這家洗衣店位在新北土城，近日才剛開幕，老闆害怕有人來搗亂，天天盯著監視器看。沒想到，竟然真的有2名男子深夜跑來鬧事，還連續來2天。

▼自助洗衣店深夜遭惡搞。（圖／《東森新聞》）



2人第一天到場時，帶著飲料進入店內，打開喝了幾口，就把剩下的飲料全部倒進洗劑槽，行為舉止相當離譜，所幸當時夜深了，沒有顧客洗衣服，否則衣服全沾上飲料，後果不堪設想。

時隔一天，2人再度深夜到訪，雖然這次沒有倒飲料，但還是故意搞破壞，喝了很多鋁箔包飲料，接著不斷踩破，製造噪音，離場時留了滿地垃圾。

洗衣店老闆看見監視器畫面，立刻聯絡廠商來清洗機台，目前還沒拿到清潔費的請款單，但想也知道至少要數千元的清潔費。老闆指出，店才剛開幕，至今不到一個月，碰上這種事，他決定報警處理，後續打算提出告訴，以免再次遇到這種人。

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▼洗衣店開幕至今不到一個月，結果被屁孩惡搞。（圖／《東森新聞》）

