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木門被亂玩！仙草店家一句話「瞬間制服屁孩」　網笑求陰影面積

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▲▼超市,冰箱,冷藏。（圖／pixabay）

▲有超商店員在補飲料時，裝作巫婆嚇走玩門的小孩。（示意圖／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

調皮的小孩令不少店家感到頭疼，一名仙草店老闆日前就遇到2個國小生在玩門，於是他靈機一動說道，「這個門是上次2個玩門的小朋友做成的」，讓這兩名孩子立刻變乖，不敢再亂玩。不少網友隨後也分享自己嚇阻小朋友調皮行為的經驗，譬如裝作巫婆嚇人等，引發熱議。

一家知名仙草店在臉書上分享故事，日前有2名國小生前往購買仙草，然而在店家準備餐點時，他們不斷玩著供員工進出的木門，讓店員相當困擾。店家靈機一動，在送上餐點時告訴他們，「好玩嗎？留下來玩如何？」、「這個門是上次2個玩門的小朋友做成的」，2名國小生當場嚇得不敢再玩。

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貼文發出後，不少網友也分享起嚇阻調皮小孩的經歷。一名超商店員表示，某次在冷藏櫃後面補飲料庫存時，聽到有小孩在玩冷藏櫃的門，媽媽雖然試圖制止「不可以這樣玩，不然冰箱裡的巫婆會出來吃小朋友哦」。

但小孩依舊不相信，繼續將門開開關關玩得不亦樂乎。這時該名店員相當無奈，只好將飲料移開，並伸出手說道「好好吃的小朋友...」，讓這名孩子嚇到大哭，一旁的媽媽看到後瞬間爆笑。

網友看後紛紛笑說，「求小孩心裡陰影面積XD」、「超過份哈哈哈哈哈」、「今晚…我想來點…愛玩門的小朋友」、「估計之後看到冰箱都會哭XD」、「看來是一間充滿靈魂的仙草店」。

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