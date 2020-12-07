把美學與思維融入料理　藝術家林伯禧在防坡堤辦「白魚宴」

▲藝術家林伯禧在防坡堤辦「白魚宴」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

今年獲得高雄十大傑出市民的知名國際藝術家「白魚」林伯禧，6日在擁有「南臺灣最美夕陽」的屏東墾丁紅柴坑舉辦「白魚宴」，最特別的是用餐地點竟然在海邊防坡堤。白魚表示，他已經在全世界吃了米其林802顆星，這次的「白魚宴」就是將台灣在地的食材，融入他的米其林經驗、美學與思維，創作成獨樹一幟的料理。



藝術家「白魚」林伯禧足跡遍及法國、比利時、西班牙、義大利和倫敦，到處都有美術館或知名藝術學院，他不但是華人唯一獲頒比利時列日皇家美術學院終身榮譽教授的藝術家，米蘭知名的布雷拉美術學院也用他的名義成立「白魚藝術基金會」頒發獎項，更收藏他的畫作《孤寂的靈有智慧的心》，他還是台灣第一位在米蘭皇宮展覽的藝術家。

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▲紅柴坑海岸沙拉。

▲墾丁紅龍蝦。

「白魚」林伯禧不僅會畫畫，對美食也相當有研究，他表示，透過香港名廚的介紹，他認識來自於中國的第一名廚胡忠英，由於兩人對美食的觀念相近，胡主廚特意邀請白魚構思一個世紀的盛宴，名為「白魚宴」。自從有這個發想開始，林伯禧就嘗試著在不同的環境、不同的情節上來試辦小型的白魚宴，不過這次和以往最大的不同，是用餐地點在海邊防波堤上，未來還有可能在高雄的愛河上、也許會在杭州西湖上，更有可能在西班牙的鬥牛場上。

▲雞油花雕富貴蒸蟹。

▲跳躍的海雞母。



至於未來有沒有可能和飯店合作「白魚宴」？林伯禧表示，成為飯店裡面的菜單，當然是一個極有可能的事情，只要在白魚宴創作上，能夠有新的概念出來，有新的亮點，對生活美食有幫助，一定盡力去實現。