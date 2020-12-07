桃市捷工局遷水利會舊大樓　邱奕勝：第二行政園區興設暫無迫切性

▲桃市府捷工局將遷入水利會舊大樓辦公。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

原桃園農田水利會舊行政大樓，因水利會改制並搬遷至中壢青埔行政大樓後而閒置，由於該大樓毗鄰桃園市政府，且市府在升格後，員工激增，辦公環境擁擠，因此水利會舊行政大樓的用途，市府如何善加利用，受到熱議？據了解，市府初部規劃，水利會舊行政大樓將做為捷運工程局，近期內進行整修作業。

▲議長邱奕勝表示，水利會舊大樓做為市府多個局處辦公室，亦使第二行政園區興設暫無迫切性。（圖／市議會提供）

市議會議長邱奕勝7日表示，桃園市升格後，市府員工激增，致原有及增加的多個局處分散各地，民眾洽公不便，市府有意興建第二行政園區，委託一家工程顧問公司進行選址評估，評估報告已經在2019年12月底完成，而第二行政園區的地點，因攸關地方發展，受到關注。

豈料，計劃趕不上變化，全國農田水利會於10月1日改制為公務機關，原桃園農田水利會亦更名為「行政院農業委員會農田水利署桃園管理處(簡稱農水署桃管處)」，原位於桃園區守法路上的桃園農田水利會行政大樓，已在11月中旬搬遷至青埔行政大樓，致該大樓閒置，市府現規劃做為捷運工程局，將可緩解現有市府大樓擁擠的辦公環境。

邱議長強調，建設不分藍綠，為人民看緊荷包是市議會的重要職責，現今桃園推動交通建設邁大步，正是花大錢的時候，他認為，桃園農田水利會舊大樓做為安置市府局處辦公室，方便民眾洽公，也提高市府服務效率，最重要的是，讓市府建設經費花在刀口上。不過，邱奕勝也表示，以地方的長遠發展來看，覓址興建第二行政園區並納入市議會的規劃方案，是未來勢必進行的。

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