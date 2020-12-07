金門縣議會三讀通過食安自治條例　瘦肉精零檢出違者最高罰10萬



▲金門議會三讀通過「金門縣食品安全衛生管理自治條例」案 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

蔡英文政府宣布放寬含萊克多巴胺豬肉進口，引發食安疑慮，金門縣議會於7日三讀議決通過「金門縣食品安全衛生管理自治條例」案，凡是食品業者販售之豬牛肉、豬牛可食部位及其相關産製品，皆不得檢出乙型受體素。若是檢出乙型受體素未逾中央所定之容許標準者，最高處新臺幣10萬元罰鍰，自治條例通過後，將依地方制度法第26條，報請中央衛生福利部核定後公布。

金門縣府表示，經過府會共識與共同努力，以優於中央公告之標準訂定，要求對於金門縣之牛、豬可食部位及其相關産製品，製訂不得檢出之規範，即不可含有乙型受體素萊克多巴胺(俗稱瘦肉精)，這是為維護地區食安所作出的重大決議。未來，對於金門縣以優於中央之標準議決通過之該自治條例草案，希望中央能體察地區重視食安之立場與期待，予以核定發布，以利執行縣市之衛生自治事項。

為有效執行瘦肉精零檢出，該自治條例草案明定有罰則，食品業者販售之豬牛肉、豬牛可食部位及其相關産製品，皆不得檢出乙型受體素。檢出乙型受體素未逾中央所定之容許標準者，最高處新臺幣10萬元罰鍰；另外為鼓勵民眾檢舉萊豬以維護食品安全衛生，自治條例也明定公益揭弊者條款，授權金門縣政府訂定相關獎勵辦法。

另為保護學生及弱勢族群，除教育部函請各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材外；金門縣府亦加強對學校營養午餐和社區共餐據點之管理，在自治條例草案內容也規定：「金門縣高級中等以下學校團體膳食及社區照顧關懷據點老人共餐，不得使用含有乙型受體素之豬(牛)肉、豬(牛)可食部位及其相關產製品，並應採用國產豬(牛)肉、豬(牛)可食部位及其相關產製品。」；另外，金門縣公辦之社會福利機構、教保服務機構或與政府簽訂補助契約之準公共化幼兒園、托育機構，也是同樣規定，以全面保障學童及長者共餐食用安全。

金門縣長楊鎮浯表示，感謝縣議會支持並通過「金門縣食品安全衛生管理自治條例」，為因應中央宣告110年1月1日起，含有乙型受體素豬肉將進口，為維護鄉親健康，金門縣政府一定會嚴格執行不得檢出之規定，呼籲商家不要違規，共同維護家鄉食品安全，如有違反規定之情事，除依法處分，也請鄉親多多選購在地肉品。

金門縣政府因應萊豬進口工作小組召集人陳朝金強調，金門縣政府將持續推出一系列食品安全對策與作為，呼籲金門各界共同支持食安議題，積極選用在地安全食材，既能維護在地產業與消費者的健康，也是節能減碳愛護地球的環保作為。