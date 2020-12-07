影／蘇貞昌視察瑞芳–猴硐台鐵搶修工程　要林佳龍儘速盤點待改善路段

▲行政院長蘇貞昌視察台鐵搶修工程。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院秘書長李孟諺7日表示，行政院長蘇貞昌上午8點多視察台鐵在「瑞芳–猴硐」間因豪雨邊坡滑動的搶修工程，主要是慰勞現場工程人員，也感謝他們的辛勞。他也要求交通部長林佳龍，盤點待改善的路段，進行補強，經費上不需擔心，政府會全力支持。

李孟諺表示，蘇貞昌到場後，簡要地在現場聽取宜蘭工務段段長李建勳的簡報，並親自向操作機具與施工中的搶修人員打氣。他強調，政府會全力給予支持，在確保施工人員及通車後旅客的安全下，盼早日通車。

李孟諺表示，這幾天天氣寒冷、氣候不佳，土石又鬆軟，在分三班日夜趕工下，蘇貞昌特別提醒現場工程人員注意自己的安全，為了通車的搶修固然重要，但凡事以保護工程人員的安危為優先考量。

李孟諺表示，蘇貞昌也就本次事件預警的台鐵陳振芳司機員為例說，陳振芳開火車已經26年了，並沒有對自己的工作鬆懈，反而能發揮自己的經驗，見微知著，阻止了一場大災難發生，是一位防災英雄，政府要高度肯定和獎勵。

另外，李孟諺說，台鐵的24小時監測系統也發揮作用，才能在這次即時疏散旅客，蘇貞昌藉此勉勵所有公務人員，每個人在自己的工作崗位上，都有可能成為國家社會緊急危難時最關鍵的防災英雄。

最後，蘇貞昌要求交通部長林佳龍，就現在已盤點好的待改善路段，儘快進行補強，經費上不用擔心，政府一定全力支持。

▼行政院長蘇貞昌視察台鐵搶修工程。（圖／行政院提供）

