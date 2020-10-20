司法X金馬影展　許宗力：看電影練習擔任「國民法官」

▲「司法X金馬影展」開幕。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院「司法影展」今年再次與「金馬影展」合作，精選9部國內、外司法相關議題電影，於全臺北、中、南三地影城盛大展開，讓民眾透過大螢幕，思考不同的司法面向問題。司法院長許宗力致詞時表示，「國民法官」即將在2023年正式上路，期許參與影展的觀眾，看電影時循著電影情節，練習如何擔任「國民法官」。

這次是司法影展第三度與金馬影展合作，延續前兩次的經驗，司法院本著「讓民眾從電影中發現日常生活的法律議題，讓法律透過影像與社會對話」初衷，精選9部國內、外司法相關議題電影，包含7部國際影展獲獎作品，2部台灣紀錄短片，除了關注「刑罰」相關主題之外，也將討論面向延伸，議題囊括「人權」、「移民」、「性別平等」、「同志家庭」、「動物保護」等，以更貼近人民生活。

司法院長許宗力致詞時，首先提到國民法官制度，他說「事實上，在不遠的2023年，所有年滿23歲的臺灣民眾都將有可能被選為國民法官，走進法院，坐上法檯、與職業法官共同審理、討論，針對個案作出兼顧法律與國民期待的判決。」

因此許宗力表示，「期許每一位參與影展的人，在看電影時不僅當投入劇情的觀眾，也能循著電影中的情節，練習如何擔任『國民法官』，嘗試共感劇中人物的處境，嘗試理解他們的選擇與動機，嘗試衡量多方價值、利益的衝突，來找到迴盪於各個不同價值、觀點平衡點上的法之所在。相信在這個過程中，民眾將更能理解，擔任審判者，既是崇高的職責，也是一項困難且嚴肅，因而需要諸多耐心與思辨的工作。」

至於台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥也表示，因為疫情的關係，本以為今年影展難以成行，還好執行委員會排除萬難，讓影展正式啟動。而由於國外許多大型影展均停止舉辦，所以這次「司法X金馬影展」邀請來的電影，絕對是國內首度公開放映，有些影片甚至是世界首映，希望大家能把握機會，共襄盛舉。

本屆精選作品包含《安蒂岡妮：為愛赴罪 Antigone》、《她的迴轉練習 Slalom》、《全民審判秀 Yalda, a Night for Forgiveness》、《愛與罪的兩端 Hope》、《媽咪方程式 Her Mothers》、《非法母親 Legit Moms, Illegitimate Kid》、《動保蝙蝠俠 Taiwan Batman》、《海象海象不要哭 The Walrus and the Whistleblower》、《進擊的正義 The Fight》，藉由電影讓民眾了解不同國家的司法議題，並從電影中的不同視角，透析迥異的立場與面向，思考當下的社會問題。