司法X金馬影展　許宗力：看電影練習擔任「國民法官」

▲「司法X金馬影展」開幕。(圖/記者吳銘峯攝)

記者吳銘峯/台北報導

司法院「司法影展」今年再次與「金馬影展」合作,精選9部國內、外司法相關議題電影,於全臺北、中、南三地影城盛大展開,讓民眾透過大螢幕,思考不同的司法面向問題。司法院長許宗力致詞時表示,「國民法官」即將在2023年正式上路,期許參與影展的觀眾,看電影時循著電影情節,練習如何擔任「國民法官」。

這次是司法影展第三度與金馬影展合作,延續前兩次的經驗,司法院本著「讓民眾從電影中發現日常生活的法律議題,讓法律透過影像與社會對話」初衷,精選9部國內、外司法相關議題電影,包含7部國際影展獲獎作品,2部台灣紀錄短片,除了關注「刑罰」相關主題之外,也將討論面向延伸,議題囊括「人權」、「移民」、「性別平等」、「同志家庭」、「動物保護」等,以更貼近人民生活。

司法院長許宗力致詞時,首先提到國民法官制度,他說「事實上,在不遠的2023年,所有年滿23歲的臺灣民眾都將有可能被選為國民法官,走進法院,坐上法檯、與職業法官共同審理、討論,針對個案作出兼顧法律與國民期待的判決。」

因此許宗力表示,「期許每一位參與影展的人,在看電影時不僅當投入劇情的觀眾,也能循著電影中的情節,練習如何擔任『國民法官』,嘗試共感劇中人物的處境,嘗試理解他們的選擇與動機,嘗試衡量多方價值、利益的衝突,來找到迴盪於各個不同價值、觀點平衡點上的法之所在。相信在這個過程中,民眾將更能理解,擔任審判者,既是崇高的職責,也是一項困難且嚴肅,因而需要諸多耐心與思辨的工作。」

至於台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥也表示,因為疫情的關係,本以為今年影展難以成行,還好執行委員會排除萬難,讓影展正式啟動。而由於國外許多大型影展均停止舉辦,所以這次「司法X金馬影展」邀請來的電影,絕對是國內首度公開放映,有些影片甚至是世界首映,希望大家能把握機會,共襄盛舉。

本屆精選作品包含《安蒂岡妮:為愛赴罪 Antigone》、《她的迴轉練習 Slalom》、《全民審判秀 Yalda, a Night for Forgiveness》、《愛與罪的兩端 Hope》、《媽咪方程式 Her Mothers》、《非法母親 Legit Moms, Illegitimate Kid》、《動保蝙蝠俠 Taiwan Batman》、《海象海象不要哭 The Walrus and the Whistleblower》、《進擊的正義 The Fight》,藉由電影讓民眾了解不同國家的司法議題,並從電影中的不同視角,透析迥異的立場與面向,思考當下的社會問題。