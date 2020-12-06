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社會 社會焦點 保障人權

虎頭蜂啃活人肉！　警巡邏遭蜂停5分鐘…耳朵皮當場少一塊

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記者陳凱力／苗栗報導

台中德基水庫發生罕見的虎頭蜂吃人肉案例！保二總隊德基小隊的張文勇小隊長5日上班巡視時，遭到虎頭蜂停駐左耳，他擔心揮動會惹毛虎頭蜂，不敢輕舉妄動，緩緩移步廁所，大約5分鐘才將虎頭蜂「凌遲處死」，但沒想到自己也被虎頭蜂咬下一塊耳朵表皮，由於過去從未聽聞虎頭蜂食人肉的案例，也引起其他網友討論。

▲虎頭蜂吃人肉！　保二警巡邏遭蜂停5分鐘…耳朵皮當場少一塊。（圖／張文勇提供）
▲保二警張文勇日前巡邏時被虎頭蜂咬下一塊耳朵皮。（圖／張文勇提供，下同）

張文勇5日深夜在臉書表示「被虎頭蜂咬，不是被叮喲！而且超誇張，不敢趕牠，被牠咬了5分鐘，吃下我一大塊肉。」並付上自己被虎頭蜂啃食的照片及影片，立即引來臉友震驚。

▲虎頭蜂吃人肉！　保二警巡邏遭蜂停5分鐘…耳朵皮當場少一塊。（圖／張文勇提供）

▲▼最後虎頭蜂被張文勇用毛巾捏死，一旁還有疑似張文勇的血跡。

▲虎頭蜂吃人肉！　保二警巡邏遭蜂停5分鐘…耳朵皮當場少一塊。（圖／張文勇提供）

張文勇表示，5日早上自己在德基小隊一處吊橋執行勤務，突然間聽到耳畔傳來一陣嗡嗡響聲，從聲音及觸感判斷，體型比一般蜜蜂還大，懷疑可能是虎頭蜂，因蜂停留在左耳、尾針貼在臉頰上，讓他不敢揮手驅離，以免惹怒蜂，沒多久，就感覺到耳朵被啃食的感覺，他拿起手機自拍「錄影存證」，最後用毛巾把兇手「就地正法」，他拍下虎頭蜂的屍體一旁還有疑似張文勇的血跡，令人觸目驚心。

▲虎頭蜂吃人肉！　保二警巡邏遭蜂停5分鐘…耳朵皮當場少一塊。（圖／張文勇提供）

▲張文勇的耳朵表皮被虎頭蜂啃食了一小塊。

苗栗縣消防局指出，虎頭蜂喜顏色鮮豔且具有濃郁香味的花卉植物，上山民眾應避免穿著顏色鮮艷的衣服及擦香水，若遇單飛虎頭蜂在周遭盤旋，保持冷靜，不要有揮打、快速搖晃頭部等動作，盡速沉穩大步離開現場，可降低被引來蜂群攻擊蜂螫的危機，若不幸被虎頭蜂盯上，遭到螫傷出現過敏反應時，應該儘速送到醫院治療。

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