「我在跟76逛街！」她滿頭問號：國文老師要哭了　正解曝：很難聽

▲很多人傳訊息時，會以數字代替國字。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多年輕人為了打字方便，就會瘋狂使用注音文、火星文，當然也會以數字代替國字；不過，由於這些用法並不算是主流文化，因此收到訊息的人未必能全然理解其中意義。一名女網友表示，先前有人用訊息告訴她「我在跟76逛街」，讓她頓時一頭霧水，想了半天才明白「76=七仔」，因此氣呼呼的說「是不會打字嗎？76是X小！」

這名女網友在「爆怨2公社」上發文表示，「現在屁孩最新說詞？」從原PO貼出的對話紀錄可見，對方因為沒接到電話，所以解釋「我在跟76逛街，沒注意手機。」原PO看到後滿頭問號，以為對方正在「76快速道路」上，所以沒注意到手機。

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▲原PO一時沒想通76的意思。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

但原PO越想越不對，看了第二次才恍然大悟，對方意思是「我在跟七辣逛街，沒注意手機。」得知正解後，讓她當場傻眼，直呼為什麼不好好打字？「替你的國文老師感到難過！」據了解，76這個發音的漢字多會寫成「七仔」，不過閩南語的正確寫法應為「姼仔」，讀作tshit-á，意思是女朋友、馬子，戲謔的稱呼。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「769（七辣告、馬子狗）沒事啦」、「跟我們以前打ㄅㄆㄇ一樣呀」、「說76還蠻台的欸」、「87我是知道啦」、「從台語翻過來數字」、「這講法不是很久了嗎」。此外，還有網友提到，「稱呼自己的另一半為76真的超不尊重對方，而且有夠難聽的」、「我超討厭七辣跟馬子這兩個字，有夠不尊重人的」、「七辣、馬子真的很難聽」。