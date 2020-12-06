遲到1分錯過登機！　哺乳媽媽「要回家餵奶」大鬧機場：我錶沒晚

▲大陸一名自稱哺乳媽媽的女子大鬧機場，影片在網路瘋傳。（圖／翻攝自青蕉拍客，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名女子自稱是哺乳媽媽，因為遲到了1分鐘，無法登機在櫃台大鬧工作人員，堅稱自己的手錶沒晚，之後更直接躺在地上不走，引起一陣混亂，還影響到後續登機作業。

事情發生在杭州蕭山機場，一名女子5日要搭乘浙江長龍航空，從杭州飛往秦皇島，但她抵達登機口時已經關閉，檢票員告知已經遲到1分鐘，不能影響飛機上100多人。

女子隨即情緒崩潰大吼，「你們把我的奶都氣沒了你知道嗎？你們太作孽了你們知道嗎！我等著給孩子餵奶呢！我是一個哺乳期的母親，你們航空公司太不近人情了！我沒晚！」

在要求追加接駁車協助登機被拒後，她更對著鏡頭大喊「我要全國最大的點擊量」，想上熱搜，而一旁工作人員則不斷勸說，必須要按照規定，如果提供了一人便利，那麼飛機上那100多位乘客也會受到影響。

浙江長龍航空王經理回應，這趟航班登機口關閉時間為早上6時30分，影片中的這位元女士到達登記口的時間為6點32分多，當時登機口已經關閉，之後她更情緒激動直接躺在地上。

王經理表示，由於後面航班也要登機了，為免影響其他人，工作人員只好報警。元女士這時候看抗議行動沒有效果，才自己爬起來，在調閱監視器後，確認她真的是遲到後，航空公司也協助進行了退票處理。