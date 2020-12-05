遭家暴19年不敢離婚！　她「交2男友」尋安慰…汽油活活燒死老公

▲家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名人妻遭老公家暴長達19年，雖然曾提出離婚，但被恐嚇「殺了妳爸媽」之後就不敢再講，靠著交男朋友從別人尋找慰藉，直到有一天再度被打後，她忍無可忍用汽油燒死老公。

中國裁判文書網近日公佈了這起故意殺人案的一審判決，40歲的李女在20歲就嫁給秦男，老公平時為人和善，但只要喝酒就會變了一個人，長期毆打妻子洩憤，更曾當眾狂毆，鄰居看不下去報警。

李女雖然曾想要外出打工賺錢，但是秦某不准；李女也曾提出離婚，秦某還威脅她「如果離婚就殺了你爸媽」，從此之後李某就再也不敢提離婚，但她默默在其他男人身上尋求慰藉，前後交往了2任男友。

▲李女活活燒死老公。（圖／pixabay）

李女的女兒稱，從她6、7歲的時候開始，爸媽就常常吵架，三天一小吵、五天一大吵，父親喝酒回家就會對母親動手，所以母親身上經常青一塊紫一塊，最嚴重的時候被打得流了很多血；而且爸爸總懷疑媽媽有外遇。甚至懷疑她不是親生的。

案發前半個月，李女再度遭到秦某痛毆，導致她嚴重受傷，女兒、救護車、醫生都來了，但老公就是不承認動手，讓她起了殺機。直到2019年11月25日秦男又去喝酒，回來之後再度大罵李女後，倒在沙發上睡著，李女覺得心灰意冷決定動手，隨即將家裡的被子拿出來圍在秦某周圍，又將準備好的汽油倒在被子上，點燃汽油把老公燒死。

當地法院認為，李某的丈夫秦某長期毆打、辱駡妻子，對家庭關係的惡化承擔主要責任。但是李某遭受傷害後沒有採取合法的途徑保護自己，而是被判婚姻、與他人保持不正當的男女關係，並用極端的方式將丈夫殺死。法院一審以故意殺人罪判處李某無期徒刑，剝奪政治權利終身。