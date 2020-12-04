南韓內閣大改組！文在寅斷尾求生急撤4部長...保健福祉部也在列

▲文在寅改組內閣，由左至右依序為全海澈、卞彰欽、權德喆、鄭英愛。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅今（4）日斷然改組內閣，替換並提名新任的行政安全部長、國土交通部長、保健福祉部長、女性家族部長。

根據《韓聯社》報導，由於近年來南韓政府極力推出打房政策，卻反而促使房價飆漲，而全國依舊處於新冠肺炎（COVID-19）疫情關鍵時期，外界不免擔心改組可能造成防疫政策上出現空窗期。至於先前曾令檢察總長尹錫悅（윤석열）停職的法務部長秋美愛（추미애），則不在改組名單之內。

文在寅提名韓國土地住宅公社（LH）社長卞彰欽（변창흠）擔任國土交通部長，取代原部長金賢美（김현미）。卞彰欽為首爾大學行政學博士，曾擔任國家均衡發展委員會委員、首爾住宅都市公社社長、韓國都市研究所所長、世宗大學行政學教授。

韓國保健產業振興院長權德喆（권덕철）獲文在寅提名為新任保健福祉部長，取代朴淩厚（박능후）。權德喆畢業於成均館大學行政學系，並取得德國施派爾德國管理大學行政學碩博士學位，曾在保健福祉部一路升官至副部長，2013年與大韓醫師協會展開對話，使對方撤回反對導入遠距醫療與醫療營利化的罷工決定，並在MERS爆發期間與現任疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）聯手抗疫。面對外界擔憂防疫政策上恐出現空窗，青瓦台回應，現下已有疾病管理廳，防疫體制早就建備完成。

南韓現任國會議員全海澈（전해철）獲提名為新任行政安全部長，取代陳永（진영）。全海澈畢業於高麗大學法律學系，為親近文在寅勢力的核心人物之一，在盧武鉉政府時期擔任青瓦台民政秘書官與民政首席，並連任3屆國會議員。

至於韓國女性財團理事鄭英愛（정영애），則獲提名擔任女性家族部長，取代先前身陷失言風波的李貞玉（이정옥）。鄭英愛畢業於梨花女子大學，取得社會學碩士、女性學博士，為南韓女性與老年問題專家，曾在盧武鉉政府時期擔任青瓦台人事首席祕書官。

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