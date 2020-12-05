珠寶大盜出身南港望族！創「犯罪夢幻組合」坐牢20年　至親都認不出

▲62歲別墅大盜潘培林到犯案現場模擬侵入過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

犯罪服刑天經地義，然而新竹縣警方偵辦「沈宅強盜案」發現，2個「教父」等級大盜潘培林和陳清課，一生至少有20年在牢獄中度過，且因長年孑然一身在外犯案或服刑，連至親也未必識得他們的樣貌。

據《自由時報》報導，年過花甲的潘培林和陳清課都是賭徒，2人是在獄中結識成友。由於他們都很低調、謹慎，不輕信他人，且因長年獨自在外犯案，光坐牢時間就超過20年，連至親也未必能認出兩人。

當檢警一鎖定潘培林涉案，陳清課又假釋在外，大膽研判在沒有太多人情包袱又有鉅額賭債要還下，2人可能一拍即合共同作案。專案小組發現，這2個「教父」等級大盜，性格頗多相似，譬如都堅守老江湖「盜亦有道」潛規則，以潘培林為例，落網後對在逃的陳清課一概表示「所知有限」。

此外，潘培林犯案時除用口罩、鴨舌帽嚴密自保，同車前往作案時不輕易開口，私下更幾乎不和共犯往來；開車回家會刻意把車停在500公尺外再走路回去，途中頻頻迂迴、避免被街角監視器攝錄到身影。

▲別墅大盜潘培林 。（圖／記者陳以昇翻攝）

值得注意的是，他們可能因久居牢籠，潘培林、白鴻勝的租住環境毫無髒亂，反而井井有條，潘培林只要起床，就把被褥摺得整整齊齊，宛如軍旅生活的「豆腐干」。

陳清課則出身南港望族，除有「珠寶大盜」之稱，也有人說他是「保險櫃大盜」，傳聞曾與「越獄大王」徐開喜等合組「犯罪夢幻組合」。陳清課今年6月假釋出監已70歲，警方好不容易確認他涉入沈宅強盜案，但仍被狡黠的他逃脫，檢方近日將對他發布通緝。