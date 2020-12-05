鄰居深夜浪叫「像喪屍」　網紅受不了去拍門！對方更High還加台詞

▲Cherry Queen快被鄰居的叫聲搞瘋。（影／翻攝自YouTube／愛美教主Cherry Queen）



記者崔子柔／綜合報導

YouTuber「愛美教主Cherry Queen」2日上傳新片指出，她的鄰居常在凌晨2點、早上6點叫床，而且聲音大到她無法入睡，有一次鼓起勇氣去隔壁按門鈴、拍門，結果對方的激情絲毫未退，讓她相當無奈。

Cherry Queen表示，她平常是鬧鐘叫不醒的人，沒想到鄰居的叫床聲居然可以把她從熟睡中挖起來，聲音聽起來還很像「喪失加AV女優」，每次都持續20分鐘，讓她忍不住問「是多強悍？」

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Cherry Queen已經被這叫床聲吵了1年，這次她鼓起勇氣上前去按門鈴，沒想到鄰居除了叫聲還加上「北鼻你累嗎」、「北鼻快一點」等台詞，讓她受不了拍門喊「可以小聲一點嗎」，但對方仍然激情不減。

Cherry Queen有天碰上住在另一邊的鄰居，對方也表示真的叫得很大聲，「可以去報名金馬獎」。因為Cherry Queen過不久就要搬離現在的住處，不然她會想報警處理，實在讓她無法好好生活，「不要臉的人也拿他們沒轍」。

▲Cherry Queen日前有朋友確診新冠肺炎，她拍片分享確診者的情況。（圖／愛美教主Cherry Queen授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Cherry Queen在3月初美國疫情尚未大爆發時，與美國的朋友約好碰面順便談工作，結果對方在3月9日與其他友人見面後出現身體不適的狀況，篩檢才發現確診感染新冠肺炎，而且症狀越來越嚴重，某天晚上甚至感覺像「溺水兩次」，為了讓大家知道這個病有多可怕，她冒著被罵「防疫破口」的風險，也想拍片提醒大家。