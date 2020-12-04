韓國爆紅「香蒜餅乾」改版了！蒜味奶油加倍超濃厚　全聯限量獨賣

▲韓國超人氣大蒜麵包餅乾最新濃厚加倍口味，只有全聯買得到。（圖／業者提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

還沒吃過大蒜麵包餅乾就太遜了！在全球掀起搶購熱潮的「韓國大蒜麵包餅乾」這次全新改版，推出「加倍大蒜奶油醬」口味，只在全聯獨家限量販售，每塊餅乾都以100％擬真大蒜麵包切片形狀，一送進嘴裡就會炸開超濃厚蒜味，讓人一吃就上癮，越吃越「蒜」嘴。

韓國CW大蒜麵包餅乾自2019年引進來台就掀起一股搶購炫風，首檔於全家開賣就破千萬業績，甚至還在過年期間造成全台缺貨，號稱「最難等待的大蒜麵包餅乾」，至今已在全球銷售破百萬包，已經可以堆出1500座101大樓。

▲大蒜麵包餅乾超酥脆，每一口都能吃到超濃郁蒜味奶油醬。

為了滿足粉絲的味蕾，CW大蒜麵包餅乾就推出全新獨家配方「黃金比例20％大蒜奶油醬」，即日起正式進軍全台全聯限量販售，售價每包249元（原價319元）。一打開包裝就能馬上聞到超濃厚的香蒜奶油香氣，咬下之後馬上能感受到酥脆的口感，接著嘴裡迎來的是甜鹹不膩的濃郁滋味，而且包裝還採用夾鏈設計，讓吃貨們隨時都能吃到彷彿新鮮出爐的口感。

另外如果想來點甜甜的滋味，全家則是買得到超邪惡系列湯圓口味，集結了4款獨賣創意湯圓有吉比花生雙醬、黑糖奶茶、牛奶糖及巧克力，其中，去年首度登場的吉比花生雙醬湯圓，1周內可是狂賣6萬盒，今年好評再回歸，再加碼推全新「巧克力湯圓」，內餡選用70％黑巧克力和法國柑橘醬結合，洋溢著濃郁果香，層次更風味，一定要搶吃。

▲全家搶先開賣創意湯圓。（圖／業者提供）