砍100刀殺死媽媽　澳女「捧頭顱」問：縫起來是不是可復活？

▲左邊為Jessica Camilleri，右邊她的母親。（圖／翻攝自Facebook／Jessica Camilleri）

實習記者劉佩婷／台北報導

澳洲27歲人妻卡密雷里（Jessica Camilleri）在去年7月與母親發生爭執後，竟持刀向母親的砍了超過100下，這血淋淋的畫面還被當時年僅4歲的兒子目睹，此案件於今月2日在新南威爾士州最高法院開庭審理。

根據《每日郵報》報導，當時卡密雷里與母親在雪梨郊區聖克萊爾（St. Clair）家中發生爭執，兩人從口腳慢慢轉變為肢體衝突，最後卡密雷里持刀向57歲母親麗塔(Rita Camilleri)砍了100多下，並將母親的頭顱砍下，丟到隔壁鄰居家前的道路上，隨後還捧著母親血淋淋的頭顱到鄰居家求助說到：「是不是讓醫生把頭顱縫起來，媽媽就可以復活了？」據了解，那時年僅4歲的兒子目睹了整個過程。

事後當地警官安東尼（Anthony D'Agostino）提到，當他抵達現場後發現，卡密雷里全身都沾滿了鮮血，還查覺到在他把母親殺害後一臉淡定，完全沒有慌張的樣子。隨後聽到站在一旁的卡密雷里低聲的說，「媽媽對不起，但是我已經受夠你了！」並且向員警提到是自我防衛，因為母親在他洗澡的時候帶著一把到闖入浴室，自己才會還手。

卡密雷里的姐姐克里斯蒂·托里西（Kristi Torrisi）表示，妹妹從小就喜歡看一些恐怖的殺人電影，看到血淋淋的畫面會很興奮，她最喜歡的電影是《德州電鋸殺人狂》和《吉普車爬行者》，因為兩者皆有殺戮和肢解的血腥畫面。克里斯蒂強調，卡密雷里的脾氣相當差，對母親非常嚴苛，要求又很高。

檢察官托尼（Tony McCarthy）透露，卡密雷里從小就有社交障礙、精神疾病、過動症，行為與學習方便都沒辦法像正常人一樣，最後還被醫生斷定患有焦慮症和自閉症。據了解，卡密雷里還有霸凌別人的歷史，受害者包括她的親戚朋友，也曾透過電話威脅並且反物騷擾。

陪審團考量到卡密雷里的精神狀況，所以將進一步討論是否視將此案視為過失殺人，因為多方稱卡密雷里是患有精神上的疾病才導致憾事發生，在事發當時完全沒有意識，不知道自己在幹嘛，無法控制自己的行為，詳細結果會在下次開庭時做出審判。