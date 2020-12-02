獨／高手在菜市場！超逼真《鬼滅之刃》...18歲海鮮攤之子super繪

▲台中一家海鮮攤商牆面竟有幅高160公分的《鬼滅之刃》手繪圖，作者是老闆18歲兒子。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

高手在黃昏市場！有消費者前往台中市一家位在黃昏市場的海鮮攤商購買海鮮，赫然發現牆面一幅高160公分的《鬼滅之刃》繪畫，原以為是攤商貼上輸出海報，仔細一看竟是素描筆手繪，包括炭治郎、彌豆子、善逸以及平之助皆畫得維妙維肖，更令人驚奇的是，作者是攤商今年才18歲的兒子！

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▲高手在黃昏市場！《鬼滅之刃》動畫四位主角都畫得維妙維肖。（圖／記者游瓊華翻攝）



《鬼滅之刃》動畫電影在台開出驚人票房，是現今最夯動漫人物。在黃昏市場牆面100%還原畫出《鬼滅之刃》四位主角的是今年才18歲的李欣祐，今年6月畢業於彰化一家高職多媒體動畫科。

李欣祐表示，自己平常就愛畫畫，經營海鮮攤的父親有天希望他可以在攤位旁邊的牆面彩繪海底世界，藉此吸引消費者注意，未料竟失敗，「我的上色沒有成功被打槍，結果整面牆又重新漆白，後來爸爸就放手讓我隨便畫，我心想那畫最夯的《鬼滅之刃》好了，從頭到尾都是拿素描筆看著圖稿直接畫，花三天時間完成！」

▲李欣祐手繪超逼真《鬼滅之刃》動畫主角杏壽郎。（圖／李欣祐提供，以下同）



李欣祐也提到，四個角色裡面最難畫的莫過於「伊之助」，因為頭套的紋路比較難抓，花了較多時間處理。李欣祐的母親則透露，孩子今年已經投入職場，但在念書期間，有空就會到黃昏市場幫忙爸媽賣海鮮，很乖巧，未來不論孩子從事什麼工作都會支持。

▲高手在市場！今年才18歲的李欣祐用素描筆手繪超逼真《鬼滅之刃》動畫。



▲李欣祐平常就愛畫素描。

▲李欣祐畢業於多媒體動畫科，平常就愛動筆畫畫。