「CPR救活女同事被嗆告」終於大結局　本尊曝最後1張圖：決定刪文

▲女同事被救活，還反咬原PO弄傷她！（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））



網搜小組／劉維榛報導

鬧得人盡皆知的「幫同事CPR反被嗆告」的戲碼，終於有結果了！朱女在爆料公社貼出和解書，指出事件發酵後，負面輿論一度將事情的原委給模糊化，雙方為了避免再受傷害，決定簽下合約書，兩人從此也毫無瓜葛。

高雄市一名曾擔任消防隊救護志工的朱姓女子指出，2個月前，女同事突然失去呼吸心跳，當下緊急CPR急救，「足足壓了15分鐘，都壓到快沒力了」，成功救回對方寶貴性命，然而好心沒好報，女同事卻指控胸口瘀青太大，更翻臉嗆聲提告，雙方一觸即發。

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對此，朱女主張，女同事的脫序行為，應該向大眾、醫護人員、EMT道歉，而不是向她道歉，11月28日也出現轉機，女同事寫下3段話深深致歉，內容如下：

1、對不起，非常感謝您當初用CPR救我，而當時因為自己的不理智而怪您，一時氣話說要告您，造成您的困擾，感到非常抱歉！

2、對不起，因為懷孕(試管寶寶)自己精神壓力過大，當時情緒上才會那麼激動，言語口氣上對您不好，對您實在很抱歉，造成您的困擾！

3、對不起，因為自己從那後，斷斷續續到現在孕吐嚴重，精神上身體上已經快負荷不了，孕期開始到現在都一直出入醫院住院，實在是很抱歉造成您的困擾！

▲原PO原諒女同事 ！（圖／翻攝爆料公社（官方粉專專屬））



而昨（2）日晚上有新動態，朱女再度於《爆料公社（官方粉專專屬）》貼出和解契約書，表明CPR事件結束，書面提到，女同事（乙方）多次主張傷害並揚言提告，讓朱女（甲方）心生恐懼影響正常生活，在身心俱疲下，才公開截圖對話於網路意為公評。

然而經傳播媒體報導後，眾多輿論和負面意見顯已造成事實模糊，並直接與間接造成雙方及家屬二此傷害，為避免事件擴大衍生對兩人的傷害，因此雙方同意進行和解，其中朱女願意刪除張貼到網路社群的對話圖片（授權貼文不限在此），未來雙方也不得有後續之干擾行為，否則視同違反和解契約。

底下網友熱議，「我會CPR ，我也敢CPR，但是從今天起，身上搜不到CPR同意書，即不施行急救動作」、「以前學會後我不敢壓，看完新聞之後更不敢壓」、「為什麼這麼容易就放過他，感覺就是要息事寧人」、「這就是為什麼人際冷漠的主因」、「雖然很意外結局是這樣，版主您辛苦了」。