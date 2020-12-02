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女同事穿面試裝上班　2周沒換「臭味大雜燴」！原因傻爆：超想吐

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私密處,下體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲女同事連穿同樣衣服，竟長達兩周。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

遇到衛生習慣不佳的同事，任誰都會崩潰！一名女網友哀號，與新同事相處僅短短兩個星期，讓原PO直言快受不了，因為對方全身瀰漫難聞氣息，上班這段時間也不曾換過衣褲，最後原PO不忍了，質問同事到底有沒有洗澡，結果答案再次讓原PO傻眼，「自己髒就算了，不要臭啊！」

「第一次遇到那麼髒的女生！」一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，公司來了一位新女同事，但她的身上總會散發一股難以形容的怪味與狐臭味，「頭髮又油又臭...經過她旁邊都想作嘔！」

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更奇葩的是，女同事來面試時，跟平日上班的穿著也一模一樣，甚至還連穿2周，「不誇張～沒換過衣服褲子。」好奇心驅使下，原PO忍不住開口詢問女同事，「有沒有換衣服？」結果得到的回應是，「很多衣服都一樣的。」

也因為最近天氣忽冷忽熱，原PO實在凍抹條女同事臭氣薰天，只好再次逼問，「妳到底有沒有洗澡？妳到底有沒有洗衣服？」然而女同事回答，「有洗，但沒用沐浴乳...」

▲▼女同事每天「飄臭味」超崩潰！男好奇問原因：我快要吐了（圖／翻攝爆怨2公社）

▲原來女同事只清水沖身體！（圖／翻攝爆怨2公社）

文章曝光後，底下網友狂歪樓回應，「我覺得不行，我的衣服在別人眼中看起來沒換，是我同樣的衣服有七件褲子」、「手機畫面有味道出來了」、「高中真的有這種女同學，真的方圓2公尺都有味道，鞋子一脫，大家一起吐，頭髮油的很像章魚」、「以前做小7同班有個男生同事就是這樣，而且脖子還有『癬』...店長私下都叫我站櫃台，叫他去補冰箱拖地，做除了櫃台的事」、「我還看過房間長蟲的」、「我二天不洗頭就癢死了，一個禮拜太厲害了」、「現實上有碰過這樣的女生，一片護墊可以用到生理期來」。

▼網笑虧，可帶女同事去洗溫泉！（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼女同事每天「飄臭味」超崩潰！男好奇問原因：我快要吐了（圖／翻攝爆怨2公社）

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