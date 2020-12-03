80家豬肉進口商替蔡政府解套　2大宣示：主動標示「無萊劑肉品」

▲豬肉攤。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對蔡政府明年放寬美豬進口，朝野持續爭論不休，80家進口市占率八成以上的全國進口豬肉肉品業者，在3日下午3點將舉行記者會，做出兩大自律宣示替政府解套：第一，國內進口豬肉業者仍然維持現況，持續選購進口無萊豬肉；第二，進口豬肉業者進口的豬肉肉品，都將取得出口商證明，主動標示為「無萊劑肉品」。

這80家全國進口豬肉業者表示，這等於在不違反台灣對美承諾下，為政府的開放政策解套，此舉也將大幅降低民眾的憂慮，是讓進口肉品回復常態，消費者可以安心選擇，政府可以嚴格管理的三贏解套方案。

據了解，業者的作法，蔡英文政府知情但不便參與，避免造成美方誤解。特別是萊克多巴胺容許值已經有明確的國際標準，如果我國政府要對美豬強制標示是否萊劑，就會形成商品歧視與貿易障礙，美方不會接受，衍生後續貿易報復。

此外，台灣信守對美國承諾，於明年宣布開放進口之後，國內進口肉品業者要購買有萊、無萊，那就是民間業者的自主意識、市場機制決定，對於業者的自主行為，政府會保持尊重而不干涉。

因此，對於業者們要自行標示無萊肉品，也是業者們為凸顯商品差異性的商業行為，提高自身產品對對消費者購買的吸引力，只要標示的方式強度不低於法律要求，目前蔡英文政府都樂見這樣良性競爭作法。