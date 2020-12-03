三餐都吃外送！他刷牙吐出「2公分幼蟲」　醫：已在體內傳宗接代

▲大陸一名男子，因為在刷牙時吐出蛔蟲。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

還有人記得多年前全台灣小學生都DIY過的「蛔蟲檢查」嗎？由於現代人越來越注意飲食衛生，許多國家遭蛔蟲寄生的病例也逐漸減少。不過大陸一名男子，因為在刷牙時吐出蛔蟲，嚇得他趕緊到醫院檢查，沒想到竟發現他吐出的是幼蟲，代表這條幼蛔蟲的雙親，已經在他的身體裡傳宗接代了！

據《麗江生活通官網》報導，大陸一間公立醫院連續收治兩名被蛔蟲寄生的病患，其中一名林姓男子因為從口中吐出蛔蟲而就醫，他將蛔蟲裝進瓶子裡帶給醫生檢查。這條蛔蟲長約2公分，就像一條超細蚯蚓一樣，送到醫院的時候還活著。

▲林男口中吐出的蛔蟲。（圖／麗江生活通）

感染科主任付麗娟表示，雖然蛔蟲有2公分長，但其實只是幼蟲而已，所以林男的肚子裡可能還有一公一母兩條成蟲！醫生讓林男使用「打蟲藥」，期間觀察他的排泄物，第3天終於在擦屁股的衛生紙上發現了蛔蟲。

另一名季姓女子有170公分高，但體重還不到50公斤，她帶到醫院的蛔蟲足足有20公分長！季女淡定對醫生表示，自己15歲就排出過蛔蟲，當時完全不理會，沒想到隔了這麼久又排出一條。

▲季女帶到醫院的超大隻蛔蟲。（圖／麗江生活通）

醫生表示，林男因為三餐都叫外送，可能因此吃到了不乾淨的食物，而季女也是一樣的原因。醫生說：「如果食物上有蛔蟲卵，但食物沒有清洗乾淨，或者是燒烤的食材沒有烤熟，吃下去就容易被感染。」

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