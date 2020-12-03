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「姆苟日記」正妹照本尊曝光！　南韓巨乳DJ限動哭喊被盜用

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▲▼網傳農林大學女大生。（圖／翻攝微博）

▲網傳農林大學女大生個人照。（圖／翻攝微博）

記者葉國吏／綜合報導　

浙江農林大學一女大生在微博以「小姆苟呢」為名，自曝賣淫經歷，對象從班長、話劇社長、足球隊長，乃至校外人士都有，甚至女大生照片還被挖出，但沒想到這號稱是女大生照片竟然是盜用，本尊是南韓有「巨乳版潤娥」之稱的「DJ MIU」，她也在IG發限動用中文澄清「不是我，是盜用（照片）」。

中國浙江農林大學（以下簡稱「浙農林」）近日傳出一名剛入學的夏姓女大生，因性成癮和經濟需求下海賣淫，還在微博以「姆苟日記」的名義分享交易過程，日記直白露骨，更因為記述恩客從富二代班長、足球隊長到校外人士而令外界咋舌。事件爆發點是有傳言道夏女感染愛滋而被退學，校內大批男同學恐慌，奔走醫院驗血。

▲▼DJ MIU表示照片被盜用。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼DJ MIU表示照片被盜用。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼DJ MIU。（圖／翻攝IG／2km2km）

事情爆發沒多久，這位女大生照片也在網路流傳，不過有網友發現這位流傳的當事人照片，其實本尊是南韓「巨乳版潤娥」之稱的DJ MIU。MIU的IG擁有138萬追蹤者，她得知此事後也在限時動態中發哭哭臉澄清，並用中文寫下「不是我，是盜用」。

▲▼DJ MIU擁有166公分高挑身材和34D傲人雄峰。（圖／翻攝自IG／2km2km）

號稱「巨乳版潤娥」的DJ MIU，她除了長相清純甜美，更是擁有166公分高挑身材和34D傲人雄峰，每次上傳美照都讓網友們看得目不轉睛。她日前曾經PO出身穿超緊泳衣照，側乳直接溢出來，男粉絲瞬間鼻血爆噴。

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