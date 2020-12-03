貴婦淪地下錢莊性奴！「肉身抵債」慘遭瘋狂拍攝　血淚一場夢醒了

▲貴婦以為離婚後迎來感情上的第二春，怎料一切竟是惡夢的開始...（示意圖／非當事人／123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名貴婦與豪門老公相處不睦，離婚後雖有贍養費，但她早已習慣奢華生活，所以透過朋友認識了一名土豪，並向對方借了200萬。沒想到，這名土豪的真實身分其實是地下錢莊老闆，事後不僅向她勒索高額利息，還逼她用「肉體抵債」，讓原先看似光鮮亮麗的第二春瞬間成了一場惡夢。

資深媒體人林裕豐近日上談話性節目《震震有詞》時談到，先前有一位知名貴婦上過各式報章雜誌，也接過不少業配，但跟豪門老公相處不愉快，所以選擇離婚，每月領10萬贍養費過活。不過，對貴婦來說，由奢入儉難，花費實在不太夠，因此在朋友介紹下，結識了一位有錢的土豪。

追求期間，這位土豪出手闊綽，送了一些名牌包包示好，但貴婦覺得不夠花用，主動開口再借款200萬元。土豪一聽立刻答應，謊稱不用利息，只要簽本票為證。貴婦信以為真，怎料竟掉入對方精心設下的陷阱。

原來，這位土豪是從台北市一組規模龐大的地下錢莊發跡，等借款半年後，便開始跟貴婦清算高額利息。貴婦一頭霧水，詢問「不是不用利息嗎？」不料卻遭對方厲聲恐嚇，逼她連本帶利償還1200萬元。

▲貴婦受騙赴約，不料卻遭多角度偷拍，淪為地下錢莊老闆的性奴。（圖／翻攝自《震震有詞》）

眼見貴婦嚇得不知所措，土豪立刻換一張臉，溫柔提議「我真的很喜歡你，不然你就跟我在一起，我們就做一次，一次就可以抵1000萬的利息。」貴婦逼不得已，只能忍辱答應，沒想到整個性愛過程都被偷拍下來，「人家的家裡面東西都裝好了，各個角度都拍好。」

貴婦生怕事件鬧大會顏面盡失，甚至接不到業配、參加不了時尚派對，因此不敢聲張，只能任由土豪要脅、繼續交往，甚至陪同出席各大場合，直到最後實在忍無可忍，才回頭找前夫幫忙，並拜託一名警察朋友拿回影片，償還200萬本金。

律師劉韋廷表示，很多人面對私密影片威脅，往往擔心事件曝光而不敢聲張，這點在名人身上尤其常見，所以受害者多數會選擇隱忍，導致事情一再發生，或讓加害者需索無度，「否則這樣的行為，在法律上處罰是很重的。」