遞補新屋區市議員　鄭文燦頒發當選證書　陳睿生：2年拚4年

▲陳睿生遞補議員，鄭文燦頒發當選證書。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新屋區議員邱佳亮因案入獄服刑，議員職務被解職，依選罷法規定其缺額由民進黨的「落選頭」陳睿生遞補；陳睿生29日成立市議員服務處，市長鄭文燦前往頒發當選証書、數百鄉親到場祝賀，相當熱鬧。陳睿生強調未來任期約2年，他將以「2年拚4年」精神做好選民服務，為新屋爭取建設。

▲陳睿生遞補新屋區市議員，強調2年拚4年服務成績。（圖／市府提供）



現年40歲的陳睿生是前新屋鄉長陳江順之子，輔仁大學畢業後留學英國，被喻為民進黨的中生代菁英。他於2014年、2018兩度參選市議員，力戰主要的對手邱佳亮，第一次以284票落敗，第二次又以 1893票之差再次鎩羽而歸。未料，原也是民進黨的邱佳亮於因2011年至2017年間，利用人頭助理詐領市議會補助費、出國考察費、出席費等公費822餘萬元，遭民進黨除籍。

▲▼陳睿生遞補新屋區市議員，成立服務處，市長鄭文燦前往頒發當選証書、數百鄉親到場祝賀。（圖／記者楊淑媛攝）

邱佳亮在一、二審均被依貪汙治罪條例判12年6月，併科120萬元罰金，褫奪公權6年，邱雖提上訴，但日前遭最高法院駁回，全案定讞邱並已入獄服刑，職務遭解職，依選罷法規定其缺額將由黨的「落選頭」陳睿生遞補。

陳睿生29日於新屋區中山路上成立市議員服務處，市長鄭文燦前往頒發當選証書表示，他過去也曾體會落選的挫折，但即使面對失敗仍不放棄。新科議員陳睿生就任後尚有兩年任期，期許他珍惜選民的託付，也希望未來陳議員作為新屋民意代表，能與市籍立委、市府攜手合作，為新屋建設加分再加分。

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