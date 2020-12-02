讓每個角落亮起來！花蓮善心醫師及團隊認養87盞路燈

▲溫情姊妹會8名成員來到花蓮市公所捐贈路燈認養費。（圖／花蓮市公所，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮市公所近年推出路燈路養活動，在歲末年終，各界愛心不間斷，溫情姐妹會、金豐集團及蔡慶豐醫師等三單位，共捐贈8萬7000元，認養花蓮市87盞路燈。花蓮市長魏嘉賢感愛心贊助，日前公開表揚頒贈感謝狀，也籲請各界加入點燈的行列。

花蓮市路燈有8千9百盞，路燈電費及管養費每年逾2千500逾萬元，造成市庫沉重的財政負擔，市公所近年推出路燈路養活動，1盞路燈1年的認養費1000元，獲得許多在地企業、社團及個人響應，每年約有1千餘盞的認養數量。

▲市長魏嘉賢致詞贈感謝狀表揚。

市公所舉行捐贈儀式，溫情姊妹會的8名成員來到花蓮市公所捐贈，由市長魏嘉賢代表接受，並贈予感謝狀。

林金鑾會長表示，有感於日前一名馬來西亞生在台灣遭遇不幸事件，也讓大家正視到，每一個角落裡的路燈都應該亮起來，只有燈亮路明，才能保護所有的人免於黑暗中受到傷害。

明年度的路燈認養活動，於今年10月開跑，截至目前認養盞數為650盞。花蓮市公所財政課長張秋惠表示，路燈認養為一年一期，今年認養者於12月15日前完成繳費，仍可以於相同的路燈上貼附認養者名字，若未於期限內繳費，該路燈將開放認養，且認養路燈的繳費收據可作為所得稅扣繳捐贈之用，有意願的民眾可撥打03-8322141轉分機171洽詢余小姐，或親至花蓮市公所財政課洽詢。

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