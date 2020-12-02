劉墉戴安全帽綁護腰「溜冰」！穿6千元運動鞋險摔死：恕我小題大做

▲劉墉表示穿了6千元名牌運動鞋險摔死，再稍微潮濕的路面「就像溜冰」。（圖／翻攝自Facebook／Liu Yong 劉墉）

記者林育綾／台北報導

作家劉墉日前PO文表示穿了全新運動鞋「差一點死掉」，提到只要在稍微潮濕的路面「就像溜冰」，過馬路時差點摔倒而出車禍。該文分享後受到各界討論及關心，甚至有電視媒體登門訪問，而他也重新穿上該雙鞋，並戴上安全帽、綁護腰全程錄影，今（2）日他再度發文「謝謝大家那麼關心我」，也強調「請恕我似乎小題大做」、「這種天天在發生的意外，明明可以防止，我們豈能消極無為，任它發生，甚至視為當然？」

劉墉日前PO文提到，因為穿了一雙全新球鞋，只要在稍微潮濕的路面「就像溜冰」，過馬路時差點摔倒而出車禍。他向出品的運動鞋公司反映，甚至拍照並分析設計和材質的問題，雙方來往信件十餘次數千字，但廠商除了願意退款，不願承認設計及材質有錯誤，更說說他們公司「使用同類模具製造鞋底的鞋子超過幾百萬雙，目前沒有收到類似的投訴。」

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劉墉後來上網爬文，發現許多人有類似驚險經驗，因此將事件寫出來，但不寫出品牌是「不讓人覺得存心修理廠商」，主要想提醒大家注意「別以為名牌運動鞋就沒問題」。他解釋，原本想把鞋子當作「大難不死的紀念」，從此不穿就是了；但是又想，「如果我不提醒大家，有人因為不知道、沒防備而意外死傷，我在良心上會有虧欠」。

今（2）日他再度發文表示，「謝謝大家那麼關心我，紛紛叫我不要冒險溜冰，免得摔斷老骨頭。其實我昨天已經溜了，而且戴安全帽綁護腰全程錄影。只是因為有人說這樣會為小孩做不良示範，搞不好學著滑，造成危險，所以今天只截兩張圖。」

他說到有電視媒體登門訪問，不但拍了鞋底的特寫， 也平行採訪了鞋商，而鞋商說運動鞋底是熟膠的，不防滑，雨鞋底是生膠的比較不會滑。「問題是我幾乎摔死的那一天，是跟我的鄰居一起散步，鄰居也穿運動鞋，卻一點也不滑，還一路扶著我。」

劉墉還提到，他美國親友在當地買的運動鞋都不滑，請託住美國的女兒上網了解，也說沒有相關客訴，還有人說他穿的鞋款防滑，讓他吃驚，「如果真是，兩邊的反應如此懸殊，一邊是許多人摔得頭破血流，一邊是健步如飛安全無虞。大家就該好好斟酌了！」

▲下雨天路面潮濕，有些鞋子止滑效果不佳，走起來「就像溜冰」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



他強調，今天最嚴重的問題，是許多人已經覺得「運動鞋會滑倒是無可避免的，出事只能自認倒霉」，卻不知道它們就算有特別適合的場地穿著，也應該具備最起碼的止滑條件。更說，「請恕我似乎小題大做，真正的問題是這種天天在發生的意外，明明可以防止，我們豈能消極無為，任它發生，甚至視為當然？」

他呼籲每個人，新鞋買回家先在潮濕的地面試穿，容易滑倒就該「立刻退貨」，滑倒受傷也要瞭解是不是因為鞋子造成，該追究就追究，「免得更多人受害」。

網友看了也紛紛回覆，「非常贊成劉老師的見解，尤其現在高齡化社會，老人家經不起摔跤」、「感謝劉墉老師正視問題並親身示範，不過還是要注意安全啊～」、「我的經驗，台灣許多地磚，為了美觀，只要沾了水，都滑得要命。」

劉墉自曝穿名牌球鞋「差點死掉」！過馬路「就像溜冰」險摔被撞

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