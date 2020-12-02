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60天2橫死！南投彰南路3日「路祭」生人迴避　民盼當地設閃紅燈

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▲南投彰南路3段明(3)日下午要路祭。（圖／里長吳繼全提供）

▲南投彰南路3段明(3)日下午要路祭。（圖／里長吳繼全提供）

記者白珈陽、唐詠絮／南投報導

南投市彰南路3段9月間連續發生2起死亡車禍，住在附近的居民有將近200人明(3)日下午發起路祭活動，希望能安定民心，里長吳繼全對此事相當的重視，希望能增設閃紅燈另將平山橋墩影響視線的問題予以改善，昨(1)日市民代表魏仕凱，市公所，縣府，縣警局，公路局公務段一同會勘道路。

▲南投彰南路3段明(3)日下午要路祭。（圖／里長吳繼全提供）

吳繼全指出，彰南路3段原本就大小車禍不斷，詭異的是今年農曆7月，深夜有1名從事資源回收的年輕人，在三段與二段的平山橋發生死亡車禍、接著又有1名酒駕自摔遭休旅車輾過慘死的意外，住在附近的里民個個人心惶惶，希望相關單位能重視交通問題。

▲南投彰南路3段明(3)日下午要路祭。（圖／里長吳繼全提供）

吳繼全表示，由於彰南路3段與2段間有橋，橋墩設計比路面高影響行車視線、還有自設的廣告看板等等，再者路口也沒有閃黃燈示警，行車相當的危險，居民更希望政府能盡速改善問題，以免再一次釀成大禍。

▲南投彰南路3段明(3)日下午要路祭。（圖／里長吳繼全提供）

除此之外，里民也發起路祭活動，由吳繼全負責家戶傳達，吳繼全說，里內有6000多人，目前知道參加的人大約200人，路祭由里內信仰中心雲山寺的地藏菩薩，請法師主持儀式，參加的民眾準備飯擔及供品，路祭煮油壓煞時，所有的民眾切記要迴避不能靠近，屆時請里民務必改道通行。

▲南投彰南路3段明(3)日下午要路祭。（圖／里長吳繼全提供）

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