台東知本溼地光電開發案「撕裂部落」　領袖聲請停止執行獲准

▲卑南族卡大地布部落，對知本溼地開發案聲請假處分，法院1日裁准。（圖，資料照／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

台東知本溼地為卑南族「卡大地布」部落領地，縣政府有意在226公頃的國有地開發光電，在得標廠商「盛力能源」拉攏族民下，於2019年6月1日的協商會議中通過開發案，部落的三位傳統領袖「拉罕」（祭司長），在法律扶助基金會幫助下，提出「協商同意無效之訴」，並聲請假處分，法院1日裁定知本溼地開發案，在行政訴訟結果出來前停止執行。

法院認為，「卡大地布」部落已在2018年2月間，開會決議「不同意知本溼地太陽光電示範區開發案」，但台東市公所卻仍依開發商申請，代行召集部落會議，既然開會時程序就有問題，做出的決議也有無效的可能。

另外，開發商在市公所的部落會議後，即進入申設發電業的具體執行階段，顯然已不是單純的評估作業，應先得到卡大地布部落的同意才行，法院認為，若在這樣有問題的狀況下開發，不僅土地現況及使用類別變更後難以回復，對部落在土地情感、集體尊嚴、文化認同上，更是重大的傷害，且現況就已使部落族人分成兩派，若開發商動工後才突然喊停，對雙方來說都是更大的損失，而當地現在也不缺電，認定停止執行有理，裁定准許「卡大地布」的假處分聲請。

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