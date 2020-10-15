2020吉貝耍夜祭10月20日登場　吉貝耍孩童、原住民族歌手及團體串連演出

▲「吉貝耍阿立母夜祭及孝海祭」即將登場，吉貝耍孩童、原住民族歌手及團體串連演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「吉貝耍阿立母夜祭及孝海祭」為西拉雅族吉貝耍聚落一年一度的盛事，2020年將於10月20日、21日登場，台南市長黃偉哲將於20日親臨祭拜阿立母，祈求給予族親及市民最大的保佑。

吉貝耍夜祭於2013年獲文化部核定為「國家重要民俗活動」，係平埔文化第一個獲得國家認定的民俗文化，為台南市西拉雅族各聚落傳統祭儀中，最受民眾及媒體關注，亦為學術界重要的研究對象。

該活動主辦單位台南市西拉雅族部落發展促進會為增加活動豐富度，促進西拉雅族與原住民族文化交流，於夜祭前安排晚會活動，由吉貝耍孩童牽曲及古謠傳唱拉開序幕，串聯屏東佳興部落、喜裂克文化藝術團、阿仍仍（阿爆）、桑布伊、義守大學LIMA原住民文化社及札哈木樂舞集等多組原住民團體及藝人演出，尤其阿仍仍為2004年、2017年及2020年金曲獎得主，桑布伊則為2013及2017年金曲獎得主，對於推廣本市西拉雅傳統祭典文化及平埔原住民的認同有正面效益。

市府民委會主委尤天鳴表示，西拉雅族為台南市定原住民，西拉雅事務是市政府重要施政項目，先代表台南市向積極投入西拉雅文化復振的族親、社區團體及地方文史工作者，致上最高的敬意與感謝。吉貝耍聚落保有完整西拉雅信仰文化，吉貝耍夜祭更是平埔盛事，旅居在外的族親必返鄉祭拜阿立母，以「拜豬還願」及「牽曲敬神」為主軸，而孝海祭則為該聚落獨有緬懷祖先的特別祭典，深具獨特文化特色，歡迎民眾共襄盛舉，親身感受西拉雅文化。

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