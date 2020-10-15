　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020吉貝耍夜祭10月20日登場　吉貝耍孩童、原住民族歌手及團體串連演出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「吉貝耍阿立母夜祭及孝海祭」即將登場，吉貝耍孩童、原住民族歌手及團體串連演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「吉貝耍阿立母夜祭及孝海祭」即將登場，吉貝耍孩童、原住民族歌手及團體串連演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「吉貝耍阿立母夜祭及孝海祭」為西拉雅族吉貝耍聚落一年一度的盛事，2020年將於10月20日、21日登場，台南市長黃偉哲將於20日親臨祭拜阿立母，祈求給予族親及市民最大的保佑。

▲「吉貝耍阿立母夜祭及孝海祭」即將登場，吉貝耍孩童、原住民族歌手及團體串連演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吉貝耍夜祭於2013年獲文化部核定為「國家重要民俗活動」，係平埔文化第一個獲得國家認定的民俗文化，為台南市西拉雅族各聚落傳統祭儀中，最受民眾及媒體關注，亦為學術界重要的研究對象。

▲「吉貝耍阿立母夜祭及孝海祭」即將登場，吉貝耍孩童、原住民族歌手及團體串連演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該活動主辦單位台南市西拉雅族部落發展促進會為增加活動豐富度，促進西拉雅族與原住民族文化交流，於夜祭前安排晚會活動，由吉貝耍孩童牽曲及古謠傳唱拉開序幕，串聯屏東佳興部落、喜裂克文化藝術團、阿仍仍（阿爆）、桑布伊、義守大學LIMA原住民文化社及札哈木樂舞集等多組原住民團體及藝人演出，尤其阿仍仍為2004年、2017年及2020年金曲獎得主，桑布伊則為2013及2017年金曲獎得主，對於推廣本市西拉雅傳統祭典文化及平埔原住民的認同有正面效益。

▲「吉貝耍阿立母夜祭及孝海祭」即將登場，吉貝耍孩童、原住民族歌手及團體串連演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府民委會主委尤天鳴表示，西拉雅族為台南市定原住民，西拉雅事務是市政府重要施政項目，先代表台南市向積極投入西拉雅文化復振的族親、社區團體及地方文史工作者，致上最高的敬意與感謝。吉貝耍聚落保有完整西拉雅信仰文化，吉貝耍夜祭更是平埔盛事，旅居在外的族親必返鄉祭拜阿立母，以「拜豬還願」及「牽曲敬神」為主軸，而孝海祭則為該聚落獨有緬懷祖先的特別祭典，深具獨特文化特色，歡迎民眾共襄盛舉，親身感受西拉雅文化。

 ・秋冬必備潤澤神物

ET快訊
老公寓「30年6房客全上吊亡」！　房仲爆：都死在同位置
隔夜菜藏致命危機！ 　外食這「2種菜」千萬別打包
快訊／萬華3人屋內輕生！　1女無生命跡象
李妍憬猛拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！　當場走光
撐不住！　innisfree東區旗艦店要撤了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園新理想團隊30年有成　辦公益園遊會捐百萬回饋弱勢

2020吉貝耍夜祭10月20日登場　吉貝耍孩童、原住民族歌手及團體串連演出

佳警「路」老師有感宣導　與民共伍交安宣導活動吸睛

美豬管制顛倒民眾食用無保障　高思博：國會若強制護航將激發公投對決

拂曉出擊拆遷成特色？ 高思博：市府別把責任推人民！

2020桃園文創博覽會　走桃花RUNNING TAOYUAN傳達大步向前邁進

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

2020台南鮮漁產業文化活動　31日在將軍漁港廣場盛大展開

漁民海上作業驚見遺體　台南海巡協助打撈上岸

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

桃園新理想團隊30年有成　辦公益園遊會捐百萬回饋弱勢

2020吉貝耍夜祭10月20日登場　吉貝耍孩童、原住民族歌手及團體串連演出

佳警「路」老師有感宣導　與民共伍交安宣導活動吸睛

美豬管制顛倒民眾食用無保障　高思博：國會若強制護航將激發公投對決

拂曉出擊拆遷成特色？ 高思博：市府別把責任推人民！

2020桃園文創博覽會　走桃花RUNNING TAOYUAN傳達大步向前邁進

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

2020台南鮮漁產業文化活動　31日在將軍漁港廣場盛大展開

漁民海上作業驚見遺體　台南海巡協助打撈上岸

港府：台港沒有司法互助法律　不可能違法提供台灣陳同佳案證據

三重婦誤打倒車檔猛踩油門　前衝後撞8車全倒...算算得賠30萬

全台最潮馬桶！無敵海景夕陽餘暉　因《消失的情人節》成朝聖地

日本Lawson「環保杯蓋」減少浪費！文青風設計有巧思　讓咖啡變好喝

女房客住2年變老婆　房東瞞5子女結婚「100萬蒸發」結局曝光

真的請到「雙金大來賓」！　《3國智》巨星身分揭曉：拼了…網全嗨翻

AirPods Tag 被爆將在11月發表！　AirPods Studio 仍可期望今年發布

117片「口罩網美牆」炫炸！7款新色一次曝光　網暴動敲碗：全包了

五人制棒球台體大搶頭香報名奪冠　郭勇志分享秘訣

北韓飛彈威脅世界！美韓兩國卻因「這問題」鬧翻...記者會遭取消

地方熱門新聞

女大生超商打工養家　遭店長砍班逼辭職

逆子弒父　住戶：他像不定時炸彈

石門水庫清淤量　達歷年平均2倍　

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴

吉安推出深度旅遊2.0　2天1夜只要950

桃園創博　走桃花RUNNING TAOYUAN

漁民海上作業驚見遺體海巡協助打撈

台南鮮漁產業文化活動在將軍漁港展開

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

拂曉出擊拆遷成特色？

台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

美豬管制顛倒民眾食用無保障

青埔繪畫比賽　18件入圍作品展出

更多熱門

相關新聞

28歲少婦遭性侵！9歲童救媽...命喪狼爪

28歲少婦遭性侵！9歲童救媽...命喪狼爪

印尼近日發生一起社會案件的悲劇。一位無業遊民覬覦一名年輕少婦的美色，便偷偷觀察她的生活作息，某天趁著婦人的丈夫出門釣魚，便闖入少婦家中性侵，當時也在家中的9歲小孩見狀，便奮力保護媽媽，沒想到卻慘遭遊民殺害。

金曲歌王在慈大　客家歌手謝宇威駐校授課

金曲歌王在慈大　客家歌手謝宇威駐校授課

原民會主委：原住民族不是炎黃子孫

原民會主委：原住民族不是炎黃子孫

「我很羨慕原住民！」　陳玉珍：我說不是台灣人時就很多人批評

「我很羨慕原住民！」　陳玉珍：我說不是台灣人時就很多人批評

賴品妤：尊重多元拒絕歧視

賴品妤：尊重多元拒絕歧視

關鍵字：

吉貝耍夜祭孩童原住民歌手

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

A片驚見女兒是主角！案情神展開

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面