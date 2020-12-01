「第二屆東森盃捷運車站設計創意大賽」正式開跑　總獎金高達190萬

▲總獎金高達190萬等你來拿，歡迎各界高手來挑戰。（圖／東森新媒體提供）

記者李貞怡／台北報導

為鼓勵新世代優秀創意人才，由東森新媒體主辦的【第二屆東森盃捷運車站設計創意大賽】即日起正式開跑，總獎金高達190萬，年滿20歲就可組隊報名。只要團隊成員一起激盪出創意金頭腦，除了有機會報走特優獎30萬元之外，還有可能獲得主辦或協辦單位的工作機會。

東森新媒體總經理陳安祥表示，繼第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽獲得熱烈迴響後，基於回饋社會、培養人才的宗旨下，今年續辦【第二屆東森盃捷運車站設計創意大賽】，有別於第一屆以「台北捷運」作為創意發想的場域，本次選定近期因沿線景點，包含華泰名品、IKEA、新光影城、XPark紛紛進駐而爆紅的桃園機場捷運A18桃園高鐵站作為主要設計場域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳安祥指出，這次的創意大賽不同於一般競賽形式，主要是首次由業務團隊對外招商，邀請知名3C科技、美妝保養、金融保險、新媒體等企業共襄盛舉，透過團隊競賽的方式，由參賽團隊針對協辦企業提出創意、設計、行銷的整合企劃案，得獎團隊不但可以獲得獎金以及在桃捷包站展出外，還有機會獲得加入主辦／協辦單位實習或工作機會。

東森新媒體家外業務營運長林綺卉表示，本次活動自即日起開跑，報名至2021年2月22日，預計於3月初安排參賽團隊參加「行前說明會」，除介紹桃捷設計主場域外，當天也會抽籤決定參賽主題及成果發表順序，2021年3至4月間也會安排參賽團隊進行「企業參訪」，瞭解協辦企業之需求，進而提出切合廣告主品牌及商品宣傳的整合行銷企劃案。

根據比賽規定，參賽團隊需於2021年5月初繳交作品初稿，通過第一階段書審初選後，將可參加第二階段評審決選，預計於2021年7月公布得獎名單，優等獎可獲得獎金20萬元、特優獎可獲得獎金30萬元，全部總獎金高達190萬元。

►►歡迎各界創意高手踴躍組隊報名參加，更多資訊請至活動網站查詢。