男載9支「笑氣」鋼瓶要開趴遭攔查　《毒管法》最高罰30萬

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局在執行路檢時，攔查一名男子車內存放大量汽球，先謊稱後車廂載著喇叭，接著竟發現是9瓶笑氣鋼瓶，他接著辯稱要到摩鐵佈置生日趴，警方懷疑笑氣瓶根本就是供開趴使用，依10月30日通過的《毒管法》移送新北市環保局裁罰，最高開罰30萬元。

▲警方查獲高男載送9支笑氣鋼瓶，依毒管法開罰3萬以上30萬以下罰鍰 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

7日凌晨2時許，32歲高姓男子在新北市新莊區大安路遇到警方攔檢，在檢查證件時眼神閃爍、神情相當不安，警方先在後座找到大批未使用的汽球，接著詢問後車廂有載什麼？高男先謊稱是喇叭音箱，但打開車廂發現竟有9瓶笑氣鋼瓶。

高男又辯稱，笑氣鋼瓶及汽球是要送去摩鐵佈置生日派對使用，前後不一的說詞，讓警方高度懷疑他根本在說謊，訊後依「毒管法」移請新北市環保局開罰，將裁罰3萬元以上30萬元以下罰鍰。

行政院環保署10月30日通過，將「一氧化二氮（俗稱笑氣）」公告為毒性及關注化學物質管理法（簡稱毒管法）內「關注化學物質」，在未經許可製造、輸入、販賣、使用、貯存笑氣的行為，將由地方政府環保局依毒管法裁罰3萬元以上30萬元以下罰鍰，如致人於死或重傷者，最重可處無期徒刑或7年以下有期徒刑，得併科500萬元以上1千萬元以下罰金。

警方表示，長期吸食笑氣，會影響人體維生素B12生成、血液與精神系統，造成噁心、嘔吐、缺氧，甚至引起心律不整、腦水腫、永久性精神不足和視覺系統、嗜睡、精神混亂、歇斯底里、麻木和失去意識等，更曾發生邊開車邊吸食笑氣引發嚴重車禍。

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