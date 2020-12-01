故宮首次夜間玩穿越！「古裝宮廷派對」還有實境解謎

▲故宮首次舉辦古裝宮廷趴！12月19日將在夜間限定推出「穿越古今 故宮之夜」。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

故宮首次舉辦古裝宮廷趴！12月19日將在夜間限定推出「穿越古今 故宮之夜」，除了可穿著古裝暢遊故宮，與角色扮演玩家拍照互動，還有實境解謎、即拍即洗免費拍照亭、拍照情境牆等，一般民眾可購票入場；而「愛臺灣博物館卡友」可憑卡免費入場之外，另享有獨家限量贈品「希望滿滿紀念水」。

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▲故宮首次夜間舉辦「穿越古今 故宮之夜」宮廷趴。（圖／故宮提供）

「穿越古今 故宮之夜」是故宮首次於夜間舉辦的古裝宮廷趴，歡迎民眾穿著古裝暢遊故宮，與角色扮演玩家趣味互動；另有采風樂坊搖滾國樂、新北市立樟樹國際實創高級中等學校時尚走秀，為活動現場帶來視聽饗宴；還有令人期待的實境解謎、即拍即洗免費拍照亭、拍照情境牆及精緻點心盒等豐富好禮。故宮提供古裝配件小道具（不含服裝），讓民眾輕鬆穿搭拍照，一秒穿越到古代。

▲民眾可穿著古裝暢遊故宮。（圖／故宮提供）



而「愛臺灣博物館卡」為了迎接2021也獨家加碼，在明年1月3日前凡於「愛臺灣博物館卡」官網、博物館購卡點及KLOOK網站，購買任一張博物館卡，即可獲得「犧旺滿滿（希望滿滿）購物袋」，結合故宮人氣國寶「犧尊」及代表好運豐收的旺來（鳳梨），象徵迎向希望滿滿、吉祥豐收的2021年，數量有限，送完為止。

▲▼故宮首次舉辦「穿越古今 故宮之夜」，期間還有「她－女性形象與才藝」展覽可觀賞。（圖／故宮提供）

穿越古裝趴於12/10前購買早鳥票可享優惠價250元，12/10後單人票為299元，雙人票540元，「愛臺灣博物館卡」卡友及未滿6歲孩童（憑證件），可免費入場。

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