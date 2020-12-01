公費流感疫苗用掉9成4「剩約31萬劑可打」　幼兒接種率還未達標

▲公費流感疫苗接種，資料照。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

根據疾病管制署最新統計，截至11月30日止，公費流感疫苗接種571萬劑，使用率達到9成4。其中學齡前幼兒接種率46.8%，距離目標55.5%還有一段距離，另50~64歲健康成人今起恢復公費接種，該年齡層目前接種率15.7%。疾管署統計目前還剩約31萬餘劑公費疫苗可用，提醒民眾儘速接種。

疾管署今（1）日公布最新數據，65歲以上長者接種率50.3%，學齡前幼兒接種率46.8%，仍低於今年度目標接種率55.5%。疾管署防疫醫師林詠青表示，流感併發重症以肺炎為主，但幼兒併發腦炎、心肌炎的風險比其他族群高，且病程變化快，家長要特別當心。

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林詠青提醒，這個流感季至目前還沒有併發重症個案，但近日氣溫下降，冬天氣溫暖冬，流感疫情也可能比較晚，以往疫情高峰在春節前後，現在趨勢還需觀察。而接種疫苗後要2週時間產生保護力，此外，未滿9歲初次接種的嬰幼兒應相隔4週以上接種第二劑，才能獲得完整保護力。

疾管署統計，全國疫苗量扣除幼兒接種第2劑及校園接種所需疫苗量約6.5萬劑，剩餘約31萬餘劑可供接種，惟各縣市疫苗剩餘量不一，提醒民眾，接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通查詢，並電洽有提供接種服務的院所，確認有疫苗後再前往接種。

疾管署監測資料顯示，上週(11月22日至11月28日)國內類流感門急診就診共38,006人次，較前一週略降，惟近期趨勢仍呈緩升；近期幼童就診人次高於其他年齡層，近4週上呼吸道及類流感群聚檢出呼吸道融合病毒(RSV)共13起，以幼托機構為多，且高於2018至2019年同期。依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，0至6歲呼吸道融合病毒檢出陽性件數與前一週持平，目前持續處高點。

疾管署也提醒，除接種流感疫苗外，民眾平時也應落實勤洗手與咳嗽禮節等良好衛生習慣；外出時維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩；生病不適者盡量在家休息，以降低呼吸道病毒傳播的風險。