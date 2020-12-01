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長榮航空啟用「人臉辨識系統」　免收登機證速度更快了！

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▲▼長榮航空啟用人臉辨識系統加快登機速度。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空即日起於舊金山機場提供人臉辨識方式登機服務，不需掃描及收取登機證即可登機，降低人員接觸機會。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空加入美國生物辨識出境計畫（Biometric Exit Program），配合調整劃位相關系統，即日起於舊金山機場提供人臉辨識方式登機服務。旅客於登機門透過登機辨識設備掃描臉部，經由雲端配對美國海關暨邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）資料庫及航空公司劃位系統資料無誤後即可登機，不需要掃描及收取登機證。

長榮航空表示，運用人工智慧優化各項服務是未來的趨勢，此次推出的臉部辨識將可降低人員接觸機會，確保個人衛生和健康安全；同時也可降低旅客登機錯誤率以提升安全管控，並減少登機門的人力配置，簡化的旅客登機作業更加省時、便捷。

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未來將依全球各機場的軟硬體設備建置進度，逐步將此項服務擴展至其他場站使用。不過，嬰兒或是特別需要協助的旅客則採取傳統的登機方式，由現場人員協助服務。

▲▼長榮航空啟用人臉辨識系統加快登機速度。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空啟用人臉辨識系統加快登機速度。（圖／長榮航空提供）

長榮航空持續優化防疫措施，藉由科技以及流程的更改，提供旅客更安心的旅遊。為了鼓勵旅客採用網路或手機自助報到，目前已將自助報到時間延長至起飛前70分鐘，旅客於網路上成功報到且無託運行李，即可持手機顯示電子登機證進行通關及登機程序，減少在機場停留的時間。日前並同步調整所有航班的登機順序以保持社交距離，有效加快登機速度。

星空聯盟日前在法蘭克福及慕尼黑機場建置生物辨識系統，由漢莎及瑞士航空率先於特定航班啟用，只要旅客事先完成相關註冊程序，即可在上述機場體驗「零接觸」通關和登機作業。長榮航空也朝此目標努力，未來將配合各機場設施的建置，啟用臉部辨識方式簡化各項機場作業，將該系統之服務範圍運用至劃位、託運行李、通關及貴賓室等，致力提供旅客安全及便利的旅程體驗。

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