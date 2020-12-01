LIVE／移工確診治療台灣買單？1人醫藥費210萬　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

台灣今日新增4例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心將於14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明個案詳情。根據規定，只要在台灣確診，不論國籍，治療費用都是國家買單，而指揮官陳時中先前曾透露，一名確診者直接社會成本要210萬元，也因此最近印尼移入確診暴增，讓外界有所質疑。

國內目前累計679例新冠肺炎確診個案，分別為587例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、565人解除隔離、其餘住院隔離中。

秋冬防疫專案今日上路，3大重點包括入境及轉機者登機前須附核酸檢驗報告、民眾進出8大類場所須強制戴口罩以及加強醫療院所通報採檢。出入8大類場所未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者屠惠剛攝）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。