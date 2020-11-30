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秋冬專案上路！8大類場所強制戴口罩　違者「最重罰1.5萬」

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▲▼疫情　戴口罩　搭乘大眾運輸工具　捷運　鬆綁 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲秋冬防疫專案明天上路。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

秋冬防疫專案將於明日（12/1）上路，民眾出入8大類場所強制佩戴口罩，而未依規定戴口罩經勸導不聽者，將裁罰新台幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。另外，北市環保局也提醒，查獲首次亂丟口罩者將加重罰3,600元，若再犯最重可處6,000元罰鍰。

中央流行指揮中心11月18日公佈秋冬專案，從邊境、社區及檢驗三大方向防堵病毒。自12月1日起，民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所應佩戴口罩。

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▲▼秋冬專案12月1日起啟用。（圖／指揮中心提供）

▲▼秋冬專案12月1日起啟用。（圖／指揮中心提供）

▲▼秋冬專案12月1日起啟用。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法由地方政府裁罰新台幣3,000元以上15,000元，至於戶外或公眾集會場所，則採「總量管制」控管。他強調戴口罩首要原則就是「室內空間必須戴、室外場所盡量戴」。

另外，「秋冬防疫專案」也表明，12月起凡是自機場入境，或是途經台灣任何機場轉機的旅客，不分國籍、來台目的，登機前都要提供登機前3個工作日以內的新冠肺炎核酸檢驗（PCR）報告。

若無檢驗報告者，事前應徵得航空公司同意及安排機上指定座位，入境時須自費採檢且不得申請防疫補償，並依「傳染病防治法」開罰新台幣1萬至15萬元；若符合指揮中心提出的4類緊急或意外狀況並簽切結者，不會受罰。

▲▼秋冬專案,12/1零時上路,8大類場域,沒戴口罩罰1.5萬（圖／陳昱璇製）

▲▼明起民眾進入8大類場所須佩戴口罩（圖／陳昱璇製）

▲▼秋冬專案,12/1零時上路,8大類場域,沒戴口罩罰1.5萬（圖／陳昱璇製）

指揮中心列出的4類緊急或意外狀況者，包含來自無法篩檢國家、緊急協處、部會專案經指揮中心同意及中央公布的對象等，這些人入境後主動出示入境檢疫切結書與佐證文件，由檢疫人員判定旅客是否有症狀，有症狀者依檢疫規定辦理採檢或送醫治療，無症狀者依規定自費採檢，不符合4類免附報告的民眾將依法裁罰。

另外，北市環保局為保障民眾戶外活動安全，已持續加強北市人潮常聚集之9大類場域（捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、百貨公司、防疫旅館）共240處環境消毒作業。

總統蔡英文也指出，最近國際疫情確實很嚴峻，全球累計病例已經突破6,000萬，每天增加的病例數也持續創新高。種種跡象都說明了，面對疫情，我們依然沒有鬆懈的空間。

蔡總統拜託大家，防疫真的不能鬆懈！最要緊的一件事，就是在公共場所，把口罩戴好、戴滿，降低任何可能的風險。明天將正式啟動 秋冬防疫專案，也規定「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八類場所，一定要佩戴口罩。

蔡英文說，防疫措施難免帶來不便，但是為了守住台灣、為了守護我們的家人朋友，請大家務必一起配合。

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