「埔里驚世媳婦」奪3家人命！台史上第4名女死囚　關中監等槍決

圖文／鏡週刊

警方也從監聽內容中發現，林女因為屢賭屢輸，精神狀態已接近瘋狂，她本身脾氣就很不好，之前曾因客戶沒跟她叫貨，一怒之下放火燒了對方的店鋪；加上警方查出，她也幫小姑跟自己的兒子買了鉅額保險，怕她再下毒手，決定先將她拘提到案、限制行動。

時任辦案警官蔡彥哲告訴本刊：「偵訊過程中，林女一直用發脾氣的方式掩飾緊張情緒。」直到警方出示她家中搜出的大批藥物，才突破其心防，最後坦承利用毒劑殺害婆婆及丈夫，詐領保險金。

此時，警方又追查發現，林女的母親在案發前幾個月，也就是2008年11月，也在台南老家意外過世，林女因此獲得500萬元保險理賠金，懷疑林母遭女兒殺害，特別再從看守所借提林，以釐清案情。

林女似乎自知難逃法網，面對警方訊問時，坦承行凶。她供稱，當天返回台南娘家時，因債務問題與母親發生爭吵，一怒之下將母親推下樓梯，導致母親頭顱破裂不治，當時她慌張逃離現場，事後卻拿到500萬元的理賠金，因食髓知味，才開始計畫殺害婆婆及丈夫，企圖詐領保險金，以清償債務。

蔡彥哲指出，林女犯案後十分冷靜，那種為了錢沒有「人味」的冷血面孔，讓他至今仍印象深刻。最終林女因殺害母親及婆婆，分別被法院判了2個無期徒刑，而殺害丈夫則被判處死刑定讞，成為台灣治安史上第4個女死囚，至今仍在台中女監等待執行。



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