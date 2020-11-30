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結局大逆轉！全盲男為5萬割頸女友　按摩院揮刀案判決不受理

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▲台中市第二警分局將蘇男逮捕到案。（圖／民眾提供）

▲台中市第二警分局將蘇男逮捕到案。（圖／民眾提供）

記者崔子柔／綜合報導

台中市蘇姓全盲按摩師日前因不滿蔡姓同居女友盜領款項，涉嫌用美工刀割蔡女頸部，並徒手勒脖，檢方依殺人未遂罪嫌起訴。法院審理認為，蘇男是全盲狀態，情緒激動揮刀誤傷蔡女，且是要幫蔡女止血而非有意勒脖，而蔡女已撤告，全案判決公訴不受理。

38歲的蘇男在住處開設按摩店，40歲的蔡女也在店裡幫忙處理一些行政事務，蘇男長期借錢給蔡女，4月20日時又被索要5萬元，2人引發爭執，他情緒激動才抓起桌上的美工刀，砍向蔡女頸部，造成6公分的傷口。

根據自由時報報導，鄰居聽見呼救聲後從未鎖上的後門進入，看見蘇男勒住蔡女脖子，檢察官因此以殺人未遂罪起訴。

蘇男辯稱不知道美工刀片露出來的長度，承認當時情緒激動，轉身就揮到蔡女，也不知道傷到哪，踩到地上的血才一起滑倒，後來用右手找到傷口就壓住止血。

吳姓救護員出庭證稱，當天到場時蔡女傷口已止血，蔡女可能誤將蘇男加壓止血動作，認為是勒她頸部，才會指控蘇男想要勒脖。

合議庭審酌，蘇男與蔡女同居7年，雖然當時已分手，但2人情同家人，無殺害動機，且蘇男為全盲狀態，揮刀劃傷蔡女僅涉傷害罪，因蔡女撤告，全案判決公訴不受理。

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