六合夜市推「辦桌免費吃」！民眾排30人「拿到試喝杯」氣炸

▲六合夜市28日晚間舉辦「辦桌免費吃」活動，卻讓不少民眾氣飽。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市經發局日前招標，由公關公司策畫「辦桌免費吃」，第一站六合夜市於29日晚上舉行，標榜木瓜牛奶免費喝、大腸包小腸免費吃而吸引不少人到場。沒想到，民眾到場排隊，才發現只有一小杯木瓜牛奶試喝，也沒有食物，氣得大罵「真的是很爛齁！」

高市經發推出「好人好市」系列活動，28日晚間6時30分舉辦「辦桌免費吃」活動，網羅木瓜牛奶、大腸包小腸及水餃等人氣美食，讓遊客免費品嘗，且還有「加一元多一件」好康活動，接下來會在武廟市場、南華夜市等地舉辦。

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據《華視》報導，不少民眾得知消息，28日抵達六合夜市排隊，等待至少30人抵達工作人員發放的桌子後，才發現說好的請喝木瓜牛奶竟是小小一杯試喝杯，當場氣得大罵，且搶購活動也人擠人，不少民眾更是擠到火氣出來，互相嗆聲。

▲民眾到場發現沒有免費的東西吃。（圖／翻攝高雄大小事）



高雄六合夜市管委會主委表示，他們沒有接到市府的通知，事後知道活動是公關公司得標，但得標後也沒與夜市管委會溝通。

對此，經發局主祕呂德育指出，委託廠商可能在和管委會溝通時沒說清楚，才會導致烏龍發生，讓民眾感到非常錯愕，未來會檢討與改進，不會再讓民眾失望。

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