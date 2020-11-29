尾牙抽中鴻海股票10張！前協理隔月退休百萬飛了　敗訴關鍵曝光

▲鴻海集團每年尾牙活動上獎金紅包都出手闊氣，員工都相當期待能抽到大獎。（ETtoday資料照／記者姚惠茹攝）

記者徐愷昕／新北報導

鴻海前人資及總務部歐姓協理，2013年2月初在公司尾牙上抽中10張股票，包含現金股利、市價超過百萬元，不料他隔月11日剛好屆齡退休，雖申請退休的文件上有請求公司履行給付，但總財務長最後卻仍以「退休申請在抽獎前不符合」為由，拒絕給付這10張股票，歐男為此怒告上法院。近日判決出爐，法官認為公司抽獎規則有明訂，員工必須在職才能領獎，故一審判鴻海勝訴。

歐男2005年7月開始在鴻海集團工作，一開始是擔任人資協理兼集團技委會總幹事，後來調任IDSBG事業群人資及總務部協理，至2013年3月屆齡退休。歐男提告主張，他2013年2月在公司尾牙活動中抽到公司股票10張，遂於申請退休文件上簽請求公司履行給付中獎的義務，並經總經理批准，但後來總財務長卻以他抽獎前已申請退休為由，拒絕支付這10張股票。

歐男指出，公司在尾牙舉辦優良幹部的公開抽獎活動時，有根據幹部級別、考績、年資等條件決定抽獎資格，並經總經理確認後由電腦系統抽出，整體來說，應屬具有對價性質的無名契約約定，故公司本應照規矩支付他10張股票，如不能交付，也應給付他83萬6183元（股票市值），以及現金股利、減資退還股款25萬8951元，總計109萬5134元。

新北地院審理時鴻海委任律師抗辯，尾牙當天會場投影片逐一列出的抽獎規則中有提到，「獎項發放時（員工）需在職始具領取資格」，就此認定歐男當時已清楚知道領取的條件，且依據鴻海歷年發放中獎股票的時程也可知，他們都是在當年度第四季發放（10、11月），但歐男3月就已退休不在職。

法官認為，從雙方當時的贈與契約來看，公司發放股票時歐男確實已不在職，故不具領獎資格，總務長最終核定不發放應屬合理，審結駁回歐男之訴。全案仍可上訴。

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