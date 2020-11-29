　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

尾牙抽中鴻海股票10張！前協理隔月退休百萬飛了　敗訴關鍵曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鴻海,富士康,愛心嘉年華,劉揚偉,郭台銘。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海集團每年尾牙活動上獎金紅包都出手闊氣，員工都相當期待能抽到大獎。（ETtoday資料照／記者姚惠茹攝）

記者徐愷昕／新北報導

鴻海前人資及總務部歐姓協理，2013年2月初在公司尾牙上抽中10張股票，包含現金股利、市價超過百萬元，不料他隔月11日剛好屆齡退休，雖申請退休的文件上有請求公司履行給付，但總財務長最後卻仍以「退休申請在抽獎前不符合」為由，拒絕給付這10張股票，歐男為此怒告上法院。近日判決出爐，法官認為公司抽獎規則有明訂，員工必須在職才能領獎，故一審判鴻海勝訴。

歐男2005年7月開始在鴻海集團工作，一開始是擔任人資協理兼集團技委會總幹事，後來調任IDSBG事業群人資及總務部協理，至2013年3月屆齡退休。歐男提告主張，他2013年2月在公司尾牙活動中抽到公司股票10張，遂於申請退休文件上簽請求公司履行給付中獎的義務，並經總經理批准，但後來總財務長卻以他抽獎前已申請退休為由，拒絕支付這10張股票。

歐男指出，公司在尾牙舉辦優良幹部的公開抽獎活動時，有根據幹部級別、考績、年資等條件決定抽獎資格，並經總經理確認後由電腦系統抽出，整體來說，應屬具有對價性質的無名契約約定，故公司本應照規矩支付他10張股票，如不能交付，也應給付他83萬6183元（股票市值），以及現金股利、減資退還股款25萬8951元，總計109萬5134元。

新北地院審理時鴻海委任律師抗辯，尾牙當天會場投影片逐一列出的抽獎規則中有提到，「獎項發放時（員工）需在職始具領取資格」，就此認定歐男當時已清楚知道領取的條件，且依據鴻海歷年發放中獎股票的時程也可知，他們都是在當年度第四季發放（10、11月），但歐男3月就已退休不在職。

法官認為，從雙方當時的贈與契約來看，公司發放股票時歐男確實已不在職，故不具領獎資格，總務長最終核定不發放應屬合理，審結駁回歐男之訴。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版

ET快訊
獨／台女自慰次數曝！這段年齡需求大　女醫說到臉紅
尾牙抽中鴻海股票10張卻飛了！　他告上法院結果出爐
吳宗憲「年終發42個月」！　比照台積電
男狂洗「1元發票」買4600個購物袋　爽中獎30張
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

石頭營二戰遺跡光電施工區　又見3顆未爆彈...文化保存爭執中

快訊／嘉義太保前潭廠房火警　上百坪廠房陷火海「焦煙狂竄」

高雄木材廠清晨大火！鐵皮屋猛竄冒黑煙　環保局依空污法開罰了

尾牙抽中鴻海股票10張！前協理隔月退休百萬飛了　敗訴關鍵曝光

快訊／丁怡銘涉萊牛假消息被約談到案！遭8人檢舉　北市警偵訊中

驚悚現場畫面曝！國道女離奇掉車外…「15噸貨車輾雙腿」當場骨碎

蝦味先穿上身！孩子想取名「蕭波塊」　名設計師批：虎毒不食子

嘉義蘭潭泛月亭驚見男子溺水身亡　警消追查身分與落水原因

台中驚悚桶屍2死者DNA確認身分　檢警不排除現場模擬還原真相

快訊／國道一號「有人從空中墜落」　駕駛驚見嚇壞：從那裡來？

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

「鎖6顆螺絲收800」他PO文嫌貴　遭網砲轟...民眾：吃米要知米價

宜蘭父帶「超霸氣車隊」給兒娶親　14輛聯結車+2名車...總價值近億

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

石頭營二戰遺跡光電施工區　又見3顆未爆彈...文化保存爭執中

快訊／嘉義太保前潭廠房火警　上百坪廠房陷火海「焦煙狂竄」

高雄木材廠清晨大火！鐵皮屋猛竄冒黑煙　環保局依空污法開罰了

尾牙抽中鴻海股票10張！前協理隔月退休百萬飛了　敗訴關鍵曝光

快訊／丁怡銘涉萊牛假消息被約談到案！遭8人檢舉　北市警偵訊中

驚悚現場畫面曝！國道女離奇掉車外…「15噸貨車輾雙腿」當場骨碎

蝦味先穿上身！孩子想取名「蕭波塊」　名設計師批：虎毒不食子

嘉義蘭潭泛月亭驚見男子溺水身亡　警消追查身分與落水原因

台中驚悚桶屍2死者DNA確認身分　檢警不排除現場模擬還原真相

快訊／國道一號「有人從空中墜落」　駕駛驚見嚇壞：從那裡來？

石頭營二戰遺跡光電施工區　又見3顆未爆彈...文化保存爭執中

旗下可勝科技台籍經理涉嫌收賄遭通緝　可成發三點聲明

超有愛心！中東女收留「480隻貓、12隻狗」　每月開銷22萬

不能喝牛奶補鈣　營養師：吃這些也能！

真人牙齒戒指！IG爆紅獵奇「獸骨飾品」　換種形式延續生命

獨／台女自慰次數曝！50歲坐地能吸土　女醫說出心跳臉紅內幕

「黑眼圈」不一定是睡不好！醫揭關鍵真相…1杯茶有效改善

愛滋感染率連3年下降！　疾管署估今年再大幅減少2成

獨／金曲歌王驚傳「肺部、聲帶遭嗆傷」！　刷地一半出意外...緊急送醫

快訊／嘉義太保前潭廠房火警　上百坪廠房陷火海「焦煙狂竄」

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

社會熱門新聞

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

桃園某私校董事長失聯　警方尋獲已死亡

84歲阿公援交　兒開心：對父親感到光榮

兒吃水晶餃噎到　爸媽告國賠

獨／極樂竹北關一波　老司機曝驚人內幕

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

桃園私校董事長輕生　疑欠上億元債務

即／國道一號「有人從空墜落」　駕駛嚇壞

驚悚撞擊畫面曝　女騎士違規迴轉遭撞身亡

即／新莊公寓深夜火警　1大2小受困

新莊大火！單親媽帶子女跳3樓逃生　她卡防火巷1小時

即／北市女重摔公車站牌前　當場死亡

快訊／蘆洲環堤大道車禍！女騎士不治

12歲女童遭特斯拉撞死　女騎士同路口殞命

更多熱門

相關新聞

老闆擲「8億」分紅　秘書36歲退休！

老闆擲「8億」分紅　秘書36歲退休！

大家都希望在職場上能遇到佛心老闆，但大方的老闆則就可遇不可求了！英國電商巨頭The Hut Group的老闆馬修（Matthew Moulding）靠著該網站累積了大筆財富，但他卻拿出了2100萬英鎊（約新台幣7.96億）分給所有員工，就連他的司機兼秘書都靠著公司股票分紅，36歲就能退休享受生活。

黑五犬貓乾糧55折！ADD特價899元

黑五犬貓乾糧55折！ADD特價899元

路透：鴻海將部分iPad與MacBook生產移至越南

路透：鴻海將部分iPad與MacBook生產移至越南

台股破13,000點，投資什麼最好？

台股破13,000點，投資什麼最好？

漢神巨蛋買「騎龍彌勒佛」　他爽中百萬休旅送妹妹

漢神巨蛋買「騎龍彌勒佛」　他爽中百萬休旅送妹妹

關鍵字：

鴻海尾牙股票抽獎

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

嫩妹搭車想「肉體付車資」被送警局　司機：她太醜

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

外送員「餐點狠砸」女店員...網狂刷店家負評

小鬼真的來了！「站C位」獻聲：謝謝你們來　妹夫Sam掩面激動爆哭

歐陽娜娜「轉大人超兇照」震撼網

台南市集塞爆　市區民眾哀號

鬼鬼墓園慶生小鬼　說完「關鍵1句話」：蛋糕秒倒

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

王仁甫踩底線「偷載女星回家」！

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

郎朗金雞獎頒獎…開信封傻眼　下秒全場尷尬爆

桃園某私校董事長失聯　警方尋獲已死亡

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」
Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面