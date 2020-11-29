幫老公同事介紹女友！　人妻酒店約會「主動獻身」騙走44萬

▲女子瞞著老公，介紹自己給老公同事當女友。（圖／翻攝自網易）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名王姓女子聽說老公一名鄭姓同事單身，竟然打起壞念頭，主動接近迅速變成戀人關係，期間更「獻身」發生多次性關係，前後騙取了10多萬元人民幣（約44萬元新台幣）。

綜合陸媒報導，丁姓男子看自己同事鄭某單身多年，2020年2月底想到老婆王麗有一名同事錢姍，打算介紹兩人認識相親；沒想到王麗卻自己假扮成「錢姍」接觸鄭男，2個月後就正式確立戀人關係，一見面就發生關係，而且每星期都約會2、3次。

期間鄭男覺得兩人已經論及婚嫁了，還帶著王女回老家見父母，更按照要求給了1.1萬元人民幣（約4.84萬元新台幣）的結婚禮金，就算手頭拮据也買了金手鐲、金戒指等結婚用的飾品。

▲以為找到老婆，卻發現被騙。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

平時鄭男也對女友相當呵護，買衣服、補品、名牌手錶等，連自己支付軟件的賬號和密碼都告訴對方，讓她隨時消費，王女還以臨時借用的理由轉走了鄭某支付軟件賬戶中的2.2萬元人民幣（約9.68萬元新台幣）。

但最後王女卻突然提了分手就消失，這時候鄭男才突然發覺不對勁，找丁男對質，最後3人相約去派出所弄清楚真相，王女一開始還否認假伴錢姍，聲稱是自己的身份證被對方偷走，和鄭男在酒店約會。

這時候丁某回想，老婆這幾個月常常加班不回家，在家也總是抱著手機，而之前鄭男帶「錢珊」回老家見父母的日子，恰好也是妻子出差的日子，和鄭男的說法都對得上。

王女眼見形勢不對，這才坦承之前發現老公有出軌的跡象，為了報復才和老公的同事談戀愛，但看對方這麼想結婚動了歪心，偽造了自己的學歷，年齡等個人資料，以各種理由向對方一共騙取了10萬多元人民幣。目前王某已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理之中。