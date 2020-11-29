陳柏惟嗆聲「再戰36立委」　連勝文：和黑道直播主有何不同

▲因萊豬進口問題朝野爆發肢體衝突，林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

基進黨立委陳柏惟日前放話「當我一個無法打35個」，結果慘遭國民黨立委圍攻，還被國民黨立委林為洲鎖喉，事後，陳柏惟出面受訪表示身體好好的，還撂話下次挑戰36個立委。對此，國民黨智庫副董事長連勝文痛批，陳柏惟和黑道有什麼不同？

▲顏寬恒（左）、陳柏惟（右）。（合成圖／顏寬恒提供、記者屠惠剛攝）

連勝文28日晚間在臉書表示，國民黨副祕書長顏寬恒去年競選立委期間，對手陳柏惟不停抹黑，沒任何證據，還是用各種明示和暗示的方法說顏寬恒是黑道，給顏寬恒貼標籤、侮辱顏寛恒；而陳柏惟用網路直播的方式，嗆聲說要打爆35個國民黨立委，這種行為與許多社會新聞當中具黑道背景的直播主，動輒嗆聲要打人、砍人的作法，有什麼不同？到底誰才真的像黑道？

連勝文指出，顏寬恒過去經營選區的方法，就是勤走基層，積極做好選民服務，看到人總是笑嘻嘻的，很有禮貌，或許炒作新聞、製造網路話題的功力沒對手強，選舉時吃很多虧，但作為民意代表，卻盡到為民服務這個最重要的責任。

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

連勝文批評，陳柏惟作為在野黨立委，不監督執政黨、不站在民眾的立場發聲，只會監督其他在野黨，甚至淪落為幫執政黨老大動手的小弟，再加上許多為了搶版面而生的荒謬質詢內容，「我作為一個台中的女婿，只能懇請各位台中市鄉親看清楚，記得這個人的種種離譜行徑，等時候到了，就毫不猶豫的撥亂反正！」