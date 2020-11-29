　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟嗆聲「再戰36立委」　連勝文：和黑道直播主有何不同

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

▲因萊豬進口問題朝野爆發肢體衝突，林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

基進黨立委陳柏惟日前放話「當我一個無法打35個」，結果慘遭國民黨立委圍攻，還被國民黨立委林為洲鎖喉，事後，陳柏惟出面受訪表示身體好好的，還撂話下次挑戰36個立委。對此，國民黨智庫副董事長連勝文痛批，陳柏惟和黑道有什麼不同？

▲▼顏寬恒（左）、陳柏惟（右）。（合成圖／顏寬恒提供、記者屠惠剛攝）

▲顏寬恒（左）、陳柏惟（右）。（合成圖／顏寬恒提供、記者屠惠剛攝）

連勝文28日晚間在臉書表示，國民黨副祕書長顏寬恒去年競選立委期間，對手陳柏惟不停抹黑，沒任何證據，還是用各種明示和暗示的方法說顏寬恒是黑道，給顏寬恒貼標籤、侮辱顏寛恒；而陳柏惟用網路直播的方式，嗆聲說要打爆35個國民黨立委，這種行為與許多社會新聞當中具黑道背景的直播主，動輒嗆聲要打人、砍人的作法，有什麼不同？到底誰才真的像黑道？

連勝文指出，顏寬恒過去經營選區的方法，就是勤走基層，積極做好選民服務，看到人總是笑嘻嘻的，很有禮貌，或許炒作新聞、製造網路話題的功力沒對手強，選舉時吃很多虧，但作為民意代表，卻盡到為民服務這個最重要的責任。

▲▼國民黨數據中心暨新創中心揭牌儀式,連勝文。（圖／記者李毓康攝）

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

連勝文批評，陳柏惟作為在野黨立委，不監督執政黨、不站在民眾的立場發聲，只會監督其他在野黨，甚至淪落為幫執政黨老大動手的小弟，再加上許多為了搶版面而生的荒謬質詢內容，「我作為一個台中的女婿，只能懇請各位台中市鄉親看清楚，記得這個人的種種離譜行徑，等時候到了，就毫不猶豫的撥亂反正！」

ET快訊
20隻蜜蜂飛進家！暖夫護妻全打死…竟引「萬隻兄弟」殺來報仇
快訊／蘆洲環堤大道車禍！疑閃避迴轉車擦撞　女騎士命危搶救中
他砸炸雞店！熊貓平台「譴責」男外送員：解除合作關係
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳柏惟嗆聲「再戰36立委」　連勝文：和黑道直播主有何不同

BBC形容台灣國會惡名昭彰　林為洲提「1條件」願向國人道歉

孫大千挺國民黨潑豬內臟　批民進黨8行為是「納粹化政權」

立委王美惠霸氣甩豬腸！21歲「美腿辣照」曝光　網讚：很可以！

金士傑伴105歲飛官老父回味戰時點滴　見證空軍建軍百年榮耀

立院丟豬內臟「全武行」糗登數家國際媒體　游錫堃：難過與遺憾

暗指被排擠？高嘉瑜想討拍遭網打臉　林楚茵18字溫情喊話

國民黨立院丟內臟抗議　柯文哲：有人撿去洗煮來吃嗎？

境外移入增　柯文哲：北市跨年照辦、煙火照放

賴品妤「打錯名字挑戰」陳柏惟回應「3P」　網友瘋狂洗板歪樓

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

「鎖6顆螺絲收800」他PO文嫌貴　遭網砲轟...民眾：吃米要知米價

宜蘭父帶「超霸氣車隊」給兒娶親　14輛聯結車+2名車...總價值近億

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

外送員當街偷拍！遭抓包辯誤觸　「不要吵我」急刪照...女：人品真差

陳柏惟嗆聲「再戰36立委」　連勝文：和黑道直播主有何不同

BBC形容台灣國會惡名昭彰　林為洲提「1條件」願向國人道歉

孫大千挺國民黨潑豬內臟　批民進黨8行為是「納粹化政權」

立委王美惠霸氣甩豬腸！21歲「美腿辣照」曝光　網讚：很可以！

金士傑伴105歲飛官老父回味戰時點滴　見證空軍建軍百年榮耀

立院丟豬內臟「全武行」糗登數家國際媒體　游錫堃：難過與遺憾

暗指被排擠？高嘉瑜想討拍遭網打臉　林楚茵18字溫情喊話

國民黨立院丟內臟抗議　柯文哲：有人撿去洗煮來吃嗎？

境外移入增　柯文哲：北市跨年照辦、煙火照放

賴品妤「打錯名字挑戰」陳柏惟回應「3P」　網友瘋狂洗板歪樓

牛肋條下殺8折、AirPods Pro免6千！好市多「黑五限定」最後一天

身體出現皮膚發癢5警訊　小心肝臟出問題

洋基家暴勝投王重返投手丘　投4局無安打飆157火球震驚教練

陳柏惟嗆聲「再戰36立委」　連勝文：和黑道直播主有何不同

陸瘋傳劉德華「點餐明細」！　網一看菜色秒懂：難怪看不出59歲

郭子乾、吳怡霈「7天就損失百萬」！　經紀人曝主因…黃子佼也受影響

BBC形容台灣國會惡名昭彰　林為洲提「1條件」願向國人道歉

韓國手工「熊熊碗盤」爆炸Q引熱議　泡早餐麥片、吃蛋糕都超療癒

福特Mondeo汽油版不賣了！未來只剩油電、柴油雙動力

費城人慘虧1.45億美元損失慘重　恐簽不回兩大戰將

政治熱門新聞

王美惠霸氣甩豬腸！21歲「美腿辣照」曝光

賴品妤打錯名字挑戰　陳柏惟回應：3P　

顏寬恒點名陳柏惟：把國民黨立委都打死又如何

朱學恒PO新罪證　高嘉瑜3字反擊

陳柏惟要打35個！網查江啟臣經歷驚呆

高嘉瑜討拍遭網打臉　林楚茵18字溫情喊話

空軍建軍百年！金士傑陪老父回味戰時點滴

林為洲「鎖喉陳柏惟」成名　輝煌過去起底

青年團不爽潑內臟！韓粉農民：何必對外放話

國民黨立院丟內臟抗議　柯P：有人撿來吃嗎？

王美惠擋內臟護衛蘇貞昌　劉寶傑：是我都吐了

丟內臟畫面登國際媒體　游錫堃：難過遺憾

共機又來　11月第20度擾台

北市跨年　柯文哲：辦還是辦、煙火照放

更多熱門

相關新聞

賴品妤打錯名字挑戰　陳柏惟回應：3P　

賴品妤打錯名字挑戰　陳柏惟回應：3P　

民進黨立委賴品妤在個人臉書上，響應臉書推出的新挑戰活動「#打錯我的名字Challenge」，以自己的名字為例，表達經常被打錯名字的困擾。沒想到卻釣出基進黨立委陳柏惟回應「3P」，讓網友在底下瘋狂留言歪樓，打錯陳柏惟的名字。

不怯戰　陳柏惟撂話下次挑戰36個　

不怯戰　陳柏惟撂話下次挑戰36個　

陳柏惟向台中鄉親稱「沒讓他們摔到地上」

陳柏惟向台中鄉親稱「沒讓他們摔到地上」

林為洲「鎖喉陳柏惟」成名　輝煌過去起底

林為洲「鎖喉陳柏惟」成名　輝煌過去起底

顏寬恒點名陳柏惟：把國民黨立委都打死又如何

顏寬恒點名陳柏惟：把國民黨立委都打死又如何

關鍵字：

陳柏惟連勝文顏寬恒

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

嫩妹搭車想「肉體付車資」被送警局　司機：她太醜

小鬼真的來了！「站C位」獻聲：謝謝你們來　妹夫Sam掩面激動爆哭

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

外送員「餐點狠砸」女店員...網狂刷店家負評

台南市集塞爆　市區民眾哀號

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

桃園某私校董事長失聯　警方尋獲已死亡

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

鬼鬼墓園慶生小鬼　說完「關鍵1句話」：蛋糕秒倒

運動會當義工！3寶辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

新冠肺炎起源非武漢？中科院：來自印度

貓盯樓梯扶手喵叫　她挖出一疊錢

砸炸雞店！熊貓平台「譴責」外送員：解除合作關係

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」
Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面