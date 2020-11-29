畫面曝…「出生4天嬰」遭丟河裡淹死！　18歲狠媽只為求男友復合

▲18歲嫩媽將嬰兒丟入河中。（圖／翻攝自YouTube／Elder Telon）



記者張方瑀／綜合外電報導

中美洲瓜地馬拉一名18歲的年輕媽媽，日前帶著出生僅4天大的嬰兒，外出和男友見面；結果這位媽媽為了挽回不是孩子親生父的男友，竟轉身將孩子丟進河裡。最後她回家後和母親坦承此事，但孩子的遺體在6天後才被找到。

根據《每日郵報》報導，現年18歲的洛佩茲（Alexia Lopez）21日帶著出生僅4天的孩子，外出和男友克萊門特（Clemente）見面。從曝光的監視器畫面可看到，洛佩茲先是獨自抱著孩子在河邊徘徊，大約在下午5時46分時男友出現，兩人交談幾句後，洛佩茲隨即將包在毛巾裡的嬰兒丟進河，接著兩人轉身離開現場，搭乘計程車逃逸。

Capturada la mamá de bebé lanzado a río de aguas negras en Huehuetenango, pareja está prófugo



Alexia Sujey López Ortiz, de 18 años, madre de un bebé de cuatro días de nacido que fue lanzado en un terreno baldío en ese departamento el sábado 21 de los corrientes. pic.twitter.com/OzQwKKXI7B — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 27, 2020

洛佩茲回家後和母親坦承此事，母親急著打電話給消防人員，但孩子遲至27日才被找到，且早已失去呼吸心跳，洛佩茲也遭到逮捕。洛佩茲向記者表示，克萊門特並不是孩子的親生父親，「他（男友）也不想讓家人知道有這個孩子的存在。」

洛佩茲遭到逮捕後承認犯行，並說她所做的一切都是為了挽回在一起僅4個月的男友。目前克萊門特逃逸無蹤，警方還在全力搜捕中。

▼洛佩茲將孩子丟進河裡。（影片37秒處）

