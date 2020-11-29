巴西單日暴增5.2萬例！土耳其「連6天病故創新高」　歐洲疫情趨緩

▲土耳其疫情期間，人口1500萬的第一大城伊斯坦堡，街頭冷冷清清。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間29日上午7點30分，全球累計6208萬4566例、144萬9642死，僅管數字仍在持續上升，但日前佔據疫情二次猛爆性增長的歐洲，再次出現成長趨緩的情況。與此同時，中東國家土耳其染疫病故數連續6天創新高，南美國家巴西則單日增加逾5萬例，累計近630萬人確診。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，法國、俄羅斯、西班牙、英國、義大利，分別占據疫情最嚴重國家的第4至8名，德國也成為全球第12個破百萬確診的國家。上述6國累計確診總和1032萬8213例，占全球16.6％；病故總和則為26萬4120死，占全球18.2％。

高居全球第3大疫情國家的巴西，累計623萬8350例確診、17萬1974死，過去24小時暴增5萬1922例、587人死亡，疫情仍難以取得控制。與此同時，土耳其染疫不治人數連續6天創下新高，累計病故數也來到1萬3373人，確診數57萬8347死。

目前美國仍為全球第一染疫大國，累計1322萬7195例確診、26萬5973死，單一國家的確診與死亡數均超過歐洲6國。確診數占全球21.3％、病故數則占全球18.3％。