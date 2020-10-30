逃逸男仿蜘蛛人「徒手攀牆上5樓」　警出動雲梯車才將他緝捕歸案



▲移民署新竹專勤局日前破獲數起逃逸移工案。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

移民署新竹專勤隊日前獲報，新竹縣內有2處工地聘僱失聯的逃逸外勞，經多日佈線，29 日專勤隊人員聯合縣警局、勞工處、海巡署、岸巡及偵防分隊等單位一同前往竹北、湖口等地執行聯合查察，共同查獲1 名非法入境偷渡犯、23 名失聯移工、7 名逾期停留外僑及 3 名非法雇主，非法移工及外僑皆依規定帶回收容等待遣返，相關案件分別移送新竹地方檢察署偵辦及新竹縣政府裁處。

查處過程中，非法移工為躲避查緝鋌而走險，竟如同電影情節「蜘蛛人」一般徒手攀爬高樓外牆，甚至躲在5樓陽台上不下來，雖警方請同鄉苦心規勸，仍徒勞無功，為避免發生危險，搜查人員請求新竹縣消防局出動雲梯支援，才順利將這名逃逸外勞帶回。

▲逃逸移工為了躲避緝捕，竟徒手爬上大樓外牆。

移民署新竹專勤隊隊長李文達表示，因在臺失聯移工仍有相當人數藏匿各處非法工作，且非法集團利用法律漏洞引進外僑非法工作亦時有所聞，除侵害我國人民工作權，甚至成為治安與防疫破口的隱憂，且大部分非法工作場所皆無完整工安保護措施，往往造成高比例職業傷害。為宣示打擊非法移工、外人非法工作，以及保護國人工作權的決心，將持續且不定期執行查緝掃蕩，以阻絕不法。

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