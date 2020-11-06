韓語花姜係=國語諧音化妝室…移民署攜手韓人會快樂學語言

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站結合高雄市韓人會與高雄世宗學堂開設韓語課堂 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站為強化所屬人員的語言軟實力，並提升多元文化的服務能量，特別結合高雄市韓人會與高雄世宗學堂，開設為期23週免費的韓語教學及文化學習課程，吸引不少人參加。

▲▼高雄市第一服務站頒贈感謝狀給高雄市韓人會、金錦順韓語教活潑有趣。

高雄市第一服務站主任徐志權在5日最後一堂課程中，邀請高雄市韓人會理事長姜榮華、高雄世宗學堂學堂長尹桓鎬及講師金錦順共聚一堂，對他們不遺餘力推動臺、韓文化交流的努力，表達由衷的感謝。

旅居台灣超過30年的金錦順，熟知臺、韓文化差異，她常用時事結合臺灣俚語來教授韓文，讓生硬的語文課程變得活潑有趣，更提高了學員上課的興趣。

服務站的張姓學員打趣地說，她發現許多韓語的發音跟閩南語的諧音很像，如「燒酒」、「派出所」、「感謝」、「化妝室」等詞語，經過金老師的活潑教學，讓韓語學習變得容易又好玩，因而語言功力大增。

她表示，某次在遊樂景點碰到一位韓籍外僑焦急地以韓語向她詢問「花姜係」，她馬上向他指引化妝室的方向，隨後該韓僑也不停向她說「扛商哈米達!」這次有趣的韓語交談經驗，讓她更有信心用韓語服務韓籍外僑。

尹桓鎬學堂長表示，高雄世宗學堂致力於韓語教學及韓國文化宣導，曾和高雄市政府警察局、高雄市立大同醫院、高雄捷運及多所學校合作推廣韓語教學，韓語課程分為初級、中級、高級和最高級等四級，當學員完成全部課程時會頒發世宗學堂的結業證書，以鼓勵大家繼續學習。

姜榮華理事長也表示，期望透過本次的教學機緣，讓學員們成為韓國文化的宣傳大使，搭起臺灣和韓國間友誼的橋樑。

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