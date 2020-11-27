買藥還送鍋！　65歲嬤貪便宜嗑了「7天壯陽藥」兒氣炸

▲大陸有老阿嬤在不知情的狀況下，吃了好多天男性壯陽藥當補身。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

文／CTWANT

俗話說「藥是三分毒」，沒有對症就亂吃藥，當心傷身！這個用藥道理人人懂，但大陸重慶一名趙姓男子，最近卻被自己65歲的母親給打敗了，原來是他近日發現，老媽媽居然吃起男性專用的壯陽藥，且家中一搜出來，就發現多達6、7盒，他嚇得直問媽媽藥怎麼來的？結果竟是因為藥局在辦促銷活動，「醫生說吃了這個藥（指壯陽藥）對身體好，就買了6、7盒」，且開封後，她已經服用壯陽藥一周了。

據《重慶廣電》報導，趙男說，父親早已過世，母親已經獨自居住好多年。本月23日，他突然發現，家裡莫名堆著好幾盒寫著，能補腎壯陽，用以治療男性陽萎、早洩、遺精等問題的壯陽藥。後來一問老媽媽，母親才坦承，日前經過一間藥局，看到這款壯陽藥在做促銷，還稱藥局醫師一直推薦，說吃這個藥對身體有益，她才一口氣貪小便宜，買了6、7盒回家吃。

趙男說，母親自從幾年前得病後，開始很注重健康，但偏偏文化程度不高，不懂亂吃藥對身體帶來的危害；且抵抗不了這種促銷活動的洗腦，所以才被藥局的醫師行銷手段迷失，「當時買藥，藥局還送一個鍋」，就這樣糊里糊塗吃了一堆不該吃的壯陽藥。

對於媽媽疑似被藥局詐騙而誤吃男性壯陽藥一事，趙男已向當地的藥物監管部門投訴；而涉事藥局店長回應，無權對藥物是否恰當進行判斷，「因為給患者開藥的是醫生，對不對症是醫生說了算，不是店長說了算。」

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